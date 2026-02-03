Η Lady Gaga ποζάρει με τα βραβεία που κέρδισε στα Grammy: Είναι αληθινή ευλογία να με τιμά η μουσική κοινότητα
Ευχαριστώ την κοινότητα των Monsters που συνεχίζει να βλέπει τον καλλιτέχνη μέσα μου, έγραψε στο Instagram
Τη μουσική κοινότητα, αλλά και τους θαυμαστές της, τους οποίους η ίδια αποκαλεί Monsters, ευχαρίστησε η Lady Gaga μέσα από τα social media μετά τη βράβευσή της στα Grammy.
Η τραγουδίστρια κέρδισε τα βραβεία για Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ και πόζαρε με αυτά στο Instagram. Η Lady Gaga δήλωσε ευγνώμων και ευλογημένη που οι άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας την τίμησαν στην τελετή απονομής και τόνισε πως χάρη στους φαν της εξακολουθεί να παραμένει δημιουργική και να έχει έμπνευση.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Ευχαριστώ την κοινότητα των Monsters που συνεχίζει να βλέπει τον καλλιτέχνη μέσα μου και να με εμπνέει να προχωρώ όλο και πιο βαθιά στην τέχνη μου. Νιώθω απίστευτα ταπεινή και ευγνώμων για αυτή τη στιγμή. Βούτηξα βαθιά στην ψυχή μου δημιουργώντας το MAYHEM — δουλεύοντας με κάθε λεπτομέρεια κάθε στίχου, μελωδίας και ήχου αυτού του άλμπουμ μαζί με τον σύντροφό μου Μάικλ και τους καταπληκτικούς συνεργάτες μας Άντριου Γουάτ, Cirkut και Gesaffelstein».
Για εκείνη η δημιουργία του τελευταίου της άλμπουμ ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή της καλλιτεχνικής της πορείας: «Ήταν μια κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της καριέρας μου και μια εμπειρία που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Είναι αληθινή ευλογία να με τιμά με αυτόν τον τρόπο η μουσική κοινότητα. Τι μεγάλη τιμή ήταν όλη αυτή η βραδιά — είμαστε όλοι βαθιά ευγνώμονες».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Lady Gaga
Ακολουθεί η ανάρτηση της Lady Gaga
