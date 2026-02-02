Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά τον θάνατο του συντρόφου της
Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά τον θάνατο του συντρόφου της
Ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του
Συντετριμμένη είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά τον θάνατο του επί 28 χρόνια συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του συντρόφου της ηθοποιού έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του, έγινε γνωστή το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μέσω ανάρτησης του ανιψιού του στο Facebook.
Η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση της ηθοποιού. Όπως ανέφερε: «Ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία του τον τελευταίο μήνα και μη αναστρέψιμη η κατάστασή του. Ένας μεγάλος έρωτας, μία μεγάλη αγάπη για τη Ζωζώ. Η Ζωζώ είναι συντετριμμένη, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε να το διαχειριστεί και πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά η Ζωζώ θα βγει δυνατή».
Σύμφωνα με την ίδια, ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε αφήσει εδώ και χρόνια γραπτή εντολή στα παιδιά του, ότι θέλει να αποτεφρωθεί, και η τέφρα του να σκορπιστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο που είχε υποδείξει, σε έναν λόφο στα Γιάννενα. Η Σταυρίνα Ευστρατιάδη πρόσθεσε ότι, η αποτέφρωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Ριτσώνα.
Δείτε το βίντεο
Ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου τον αποχαιρέτισε δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι. Και μαντέψτε, μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος. Έφυγε πρώτος», έγραψε.
