Ο Γιάννης Στίνης εκτός Survivor λόγω τραυματισμού στο πόδι του
Ήσουν πολύ καλός, περιμέναμε πολλά πράγματα παραπάνω από σένα, του είπε ο Γιώργος Λιανός
Μία αιφνίδια αποχώρηση επεφύλασσε στους παίκτες και τους τηλεθεατές το νέο επεισόδιο του Survivor. Μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στον στίβο μάχης, ο Γιάννης Στίνης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης.
Ο Γιώργος Λιανός επισκέφτηκε στην κλινική τον παίκτη από την ομάδα των «Αθηναίων» για να δει ποια είναι η κατάστασή του και να τον ενημερώσει για την απρόσμενη τροπή. Λόγω του μεγάλους διαστήματος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, μετά τον τραυματισμό στο πόδι του, δεν είναι εφικτή η παραμονή του στο παιχνίδι.
«Βλέπω, έχει μπει κανονικά και ο γύψος. Άρα έχεις ενημερωθεί για την κατάσταση. Έμαθα ότι στενοχωρήθηκες αρκετά και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό που είδαμε στο βίντεο, δεν δικαιολογούσε τη ζημιά. Είναι μία ζημιά που χρειάζεται αποκατάσταση έξι με οκτώ εβδομάδες, οπότε καταλαβαίνεις ότι η συνέχεια στο παιχνίδι δεν είναι δυνατή. Ξέρω πόσο πολύ το ήθελες. Θα μας λείψεις. Ήταν η κακιά στιγμή», ανέφερε ο παρουσιαστής του Survivor στον Γιάννη.
«Ήσουν πολύ καλός, περιμέναμε πολλά πράγματα παραπάνω από σένα στο θέμα του Survivor, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο Survivor, η ζωή έχει και τις αναποδιές της», κατέληξε ο Γιώργος Λιανός.
Από την άλλη, ο παίκτης παραδέχτηκε ότι τον αιφνιδίασε η ανακοίνωση των γιατρών. «Αιφνιδιάστηκα και δεν το περίμενα κιόλας με δύο ραγίσματα να έχει προκληθεί τέτοια ζημιά», είπε χαρακτηριστικά.
