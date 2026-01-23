Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ του Apocalyptο συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του στην Αθήνα
Ο 43χρονος ηθοποιός έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές
Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην ταινία Apocalypto του Μελ Γκίμπσον, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο, έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του στην Αθήνα.
Δημοσίευμα του TMZ αναφέρει ότι η αστυνομία στο Τέξας τον συνέλαβε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου με ένταλμα, κατηγορώντας τον για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο Γιάνγκμπλαντ οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Χέντερσον για κατοχή ποσότητας από ένα έως τέσσερα γραμμάρια, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα που επισύρει ποινή έως δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο έως 10.000 δολάρια.
Σύμφωνα με τις Αρχές, αστυνομικοί σταμάτησαν τον ηθοποιό αρχικά για υπερβολική ταχύτητα και, σε τυπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Ο Γιάνγκμπλαντ συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση και μέχρι το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου παρέμενε υπό κράτηση.
Ο 43χρονος ηθοποιός έχει στο παρελθόν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές, μεταξύ άλλων με σύλληψη τον Οκτώβριο του 2025 για επίθεση σε άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Είχε συλληφθεί επίσης το 2017 στο Μαϊάμι, αφού είχε κατηγορηθεί για διατάραξη της τάξης υπό την επήρεια μέθης, ωστόσο η υπόθεση είχε τελικά μπει στο αρχείο.
Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ είχε απασχολήσει όμως και τις ελληνικές Αρχές πριν από περίπου έναν χρόνο. Τον Δεκέμβριο του 2024, αφού είχε χτυπήσει ένα σταθμευμένο μηχανάκι έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, είχε απειλήσει με μαχαίρι τον αξιωματικό υπηρεσίας και το είχε σκάσει τρέχοντας για να αποφύγει τη σύλληψη.
Ο ηθοποιός που βρισκόταν στην Ελλάδα για γύρισμα ταινίας είχε βγει για να διασκεδάσει, είχε πιει πολύ και ενώ επέστρεφε στο σπίτι που διέμενε προσωρινά, είχε βρεθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Ο Γιάνγκμπλαντ είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες της απείθειας, της απειλής και της παραβίασης της νομοθεσίας περί όπλων.
Τελικά, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, ωστόσο παρέμεινε υπό κράτηση, αφού είχε λήξει η βίζα του, γεγονός που οδήγησε σε απόφαση απέλασης. Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ προσέβαλε την απόφαση, αποχωρώντας από την Ελλάδα οικειοθελώς.
'Apocalypto' Actor Rudy Youngblood Arrested on Drug Charge https://t.co/saAAjvZneD pic.twitter.com/qfORMIcxmn— TMZ (@TMZ) January 23, 2026
