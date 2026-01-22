MasterChef: Ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη και ο διαγωνιζόμενος που διεκδίκησε μία δεύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι
Στο νέο επεισόδιο των οντισιόν οι κριτές αξιολόγησαν τα πιάτα των υποψήφιων παικτών
Στο νέο επεισόδιο των οντισιόν του MasterChef 10 εμφανίστηκαν μεταξύ των διαγωνιζόμενων ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη, αλλά και παίκτης που διεκδίκησε μία δεύτερη ευκαιρία στο ριάλιτι.
Το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, εμφανίστηκε απρόσμενα ο Κώστας Μπίγαλης. Ο καλλιτέχνης δεν βρέθηκε στο πλατό για να μαγειρέψει, αλλά για να στηρίξει ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο: τον ανιψιό του, Μάριο, ο οποίος διεκδίκησε την ποδιά.
«Το έμαθα πριν από τρεις μέρες (σ.σ. ότι ο Μάριος θα βρεθεί στις οντισιόν του MasterChef) γιατί δεν μιλάει. Δεν μου το είχε πει. Η αδερφή μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “θα είναι εκεί” και της είπα, “θα ΄ρθω και γω”. Δεν ήξερα τίποτα», ανέφερε ο Κώστας Μπίγαλης. «Δεν μιλάει. Ο Μάριος είναι ένα παιδί το οποίο μιλάει όταν πρέπει και αυτό, για μένα, είναι δείγμα προσωπικότητα. Πιστεύω πάρα πολύ γενικότερα, ανεξάρτητα από εδώ. Εύχομαι να περάσει στον διαγωνισμό», πρόσθεσε.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο 23χρονος ανιψιός του καλλιτέχνη κατάφερε, έστω και με δυσκολία, να πείσει τους τρεις σεφ και να κερδίσει την ποδιά, ξεκινώντας έτσι την πορεία του στον νέο κύκλο του MasterChef.
Στο ίδιο επεισόδιο έκανε την εμφάνισή του και ένας γνώριμος διαγωνιζόμενος. Πρόκειται για τον 31χρονο Γιώργο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος παρουσιάστηκε μπροστά στους κριτές, Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο με στόχο να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι.
Ο διαγωνιζόμενος είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν στον διαγωνισμό, καθώς, όπως αποκάλυψε, είχε φτάσει μέχρι τη φάση των bootcamps στο MasterChef 3. «Έχω έρθει ξανά στο MasterChef και έφτασα μέχρι τα bootcamps», είπε ο 31χρονος την ώρα που ετοίμαζε το πιάτο του.
Νωρίτερα, μιλώντας στην κάμερα του ριάλιτι, αναφέρθηκε στη δύσκολη προηγούμενη εμπειρία του. «Έφαγα πάρα πολλά χαστούκια αλλά όλα αυτά με έκαναν πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο έτοιμο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην φαίνεται λόγω άγχους, αλλά είμαι αποφασισμένος να είμαι ο νικητής», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να έρθω στο MasterChef, να κάνω όλο αυτό το ταξίδι και να αφήσω τη δουλειά μου, ο στόχος είναι καθαρά ο τελικός».
Τελικά, η προσπάθειά του ανταμείφθηκε, καθώς απέσπασε τρία «ναι» από τους κριτές, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη ευκαιρία που επιδίωκε.
