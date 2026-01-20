Γιάννης Κουκουράκης: Λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς μου δεν είχα ποτέ ασφάλεια, έπρεπε να τη φτιάξω εγώ
Γιάννης Κουκουράκης: Λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς μου δεν είχα ποτέ ασφάλεια, έπρεπε να τη φτιάξω εγώ
Οι συνθήκες ζωής μου με οδήγησαν στο να πρέπει να φροντίσω για το αύριο, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Το γεγονός ότι ο Γιάννης Κουκουράκης μεγάλωσε χωρίς οικονομική σταθερότητα, τον ανάγκασε όπως εξήγησε να χτίσει από νωρίς και μόνος του την ασφάλεια, που του είχε λείψει.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο «The 2Night Show», όπου μίλησε για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για το γεγονός ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος από την ηλικία των 20.
Αναφερόμενος στην προσωπική του πορεία, στάθηκε στην οικονομική αυτονομία και στη σταθερότητα που ο ίδιος επέλεξε να δημιουργήσει: «Από τα 20 είμαι μόνος μου οικονομικά. Οπότε οι συνθήκες ζωής μου με οδηγήσαν στο να πρέπει να φροντίσω για το αύριο για να έχω να πάρω ένα γάλα. Αυτό έχει γίνει βίωμα. Μου αρέσει να έχω μία ασφάλεια, την οποία λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειά μου δεν την είχα ποτέ. Έπρεπε να τη φτιάξω εγώ».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dft52lle6egp)
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Κουκουράκης σχολίασε για τη χρονιά που πέρασε και τη στάση ζωής του: «Το 2025 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το 2026 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση. Βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουνα πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα, γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω. Το ροζ συννεφάκι. Τα έχει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά. Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά... έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dft52eoj4cyp)
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο «The 2Night Show», όπου μίλησε για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για το γεγονός ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος από την ηλικία των 20.
Αναφερόμενος στην προσωπική του πορεία, στάθηκε στην οικονομική αυτονομία και στη σταθερότητα που ο ίδιος επέλεξε να δημιουργήσει: «Από τα 20 είμαι μόνος μου οικονομικά. Οπότε οι συνθήκες ζωής μου με οδηγήσαν στο να πρέπει να φροντίσω για το αύριο για να έχω να πάρω ένα γάλα. Αυτό έχει γίνει βίωμα. Μου αρέσει να έχω μία ασφάλεια, την οποία λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειά μου δεν την είχα ποτέ. Έπρεπε να τη φτιάξω εγώ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Κουκουράκης σχολίασε για τη χρονιά που πέρασε και τη στάση ζωής του: «Το 2025 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το 2026 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση. Βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουνα πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα, γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω. Το ροζ συννεφάκι. Τα έχει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά. Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά... έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα