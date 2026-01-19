Η Ιωάννα είχε γενέθλια στο νέο επεισόδιο του Survivor και έσβησε τα «κεράκια» με έναν ευφάνταστο τρόπο
Γενέθλια είχε η Ιωάννα στο νέο επεισόδιο του Survivor και οι συμπαίκτες της φρόντισαν να σβήσει τα κεράκια με έναν ευφάνταστο τρόπο.
Η Αναστασία εξήγησε στην αρχή πως μετά από δύο μέρες κατάφεραν να ανάψουν φωτιά. «Γενικά εμείς δεν χρησιμοποιούμε το τσακμάκι για να ανάψουμε τη φωτιά. Φροντίζουμε να υπάρχει λίγο κάρβουνο. Χθες επειδή λείπαμε πάρα πολλές ώρες από το νησί φοβόμασταν μήπως δεν υπήχε μισό καρβουνάκι. Υπήρχε μισό καρβουνάκι. Ήταν η τελευταία μας ελπίδα. Με αρκετό κόπο τα καταφέραμε».
«Πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ένιωσα γιατι τα δύο πρώτα βράδια υποφέραμε στην κυριολεξία χωρίς φωτιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων σε αυτά τα παιδιά που έβαλαν τη φωτιά και μπόρεσαν με το μισό καρβουνάκι να την ανάψουν», πρόσθεσε.
Το επόμενο πρωί οι συμπαίκτες της Ιωάννας στην ομάδα των Επαρχιωτών της ευχήθηκαν τραγουδώντας γύρω από τη φωτιά, με την ίδια να σβήνει στη συνέχεια συμβολικά ένα κλαράκι που έτειναν προς το μέρος της.
