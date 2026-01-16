Γιώργος Ζυγούρης για «Σέρρες»: Στην αρχή ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα
Γιώργος Ζυγούρης για «Σέρρες»: Στην αρχή ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα

Το ξέρω γιατί μου το είχε πει, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Αβέβαιος ως προς το αν θα ταίριαζε στον Γιώργο Ζυγούρη ο πρωταγωνιστικός ρόλος στις «Σέρρες» ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης. Σύμφωνα με όσα είπε ο πρωταγωνιστής της σειράς, ο ηθοποιός και σεναριογράφος του είχε εκμυστηρευτεί τις αμφιβολίες που είχε στην αρχή. 

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Ζυγούρης εξήγησε αρχικά ότι δεν πέρασε από οντισιόν για τον συγκεκριμένο ρόλο. «Δεν αποφάσισα εγώ να κάνω ακρόαση για τις “Σέρρες”, με φώναξαν. Με είχαν πάρει παλαιότερα, το ίδιο καλοκαίρι, να μου πουν ότι μάλλον θα κάνουν τις Σέρρες 2 και μετά από τρεις μήνες με είδε ο σκηνοθέτης σε μια παράσταση», σημείωσε.

«Του ‘χα πει να βρεθούμε για να μιλήσουμε, δεν τον πήρα ποτέ και νόμιζε ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον είχαν δει όμως τέσσερα άτομα, σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο. Με πήρε λοιπόν και πήγα. Εγώ δεν τον είχα πάρει γιατί ντρέπομαι λίγο μ’ αυτά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ολοκληρώνοντας, ο ηθοποιός υπογράμμισε τις σκέψεις που προβλημάτιζαν τον δημιουργό των «Σερρών» σχετικά με το αν έπρεπε να υποδυθεί εκείνος τον Οδυσσέα. «Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα. Το ξέρω γιατί μου το είχε πει. Μου είχε πει ότι δεν του άρεσε το μαλλί μου. Ούτε και μένα μου άρεσε τότε, οπότε το λέω ελεύθερα δηλαδή. Βλέποντας όμως το βίντεο, νομίζω ότι κάτι του άρεσε και ξανακάναμε άλλη μια γύρα ακρόασης», συμπλήρωσε.

