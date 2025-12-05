Γιώργος Ζυγούρης για την αντικατάσταση του Πάνου Νάτση στις «Σέρρες»: Με αγκάλιασαν όλοι πάρα πολύ, ένας προς ένας
Οι άλλοι ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αλλαγή στον ρόλο, εξήγησε ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το γεγονός ότι κλήθηκε να αναλάβει στις «Σέρρες» τον ρόλο που είχε υποδυθεί αρχικά ο Πάνος Νάτσης, που πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα το 2022 στα 31 του χρόνια, παρουσίασε ο Γιώργος Ζυγούρης.
Ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια «πρωτόγνωρη συνθήκη» και τόνισε ότι όλοι οι συντελεστές τον υποδέχτηκαν πολύ θερμά. Όπως είπε, για εκείνους ήταν μεγαλύτερη η δυσκολία, αφού είχαν συνδέσει τον ρόλο του «Οδυσσέα» με τον Πάνο Νάτση.
Μιλώντας για τη συμμετοχή του στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Ζυγούρης ανέφερε: «Για μένα ήταν, ούτως ή άλλως, μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Κάθε φορά που πάω σε μια καινούργια δουλειά νιώθω έτσι. Νιώθω άγνωστα, ότι είμαι ακόμα κρύος. Οπότε μου είναι γνώριμο, είναι μια άγνωστη συνθήκη αυτή. Οι άλλοι ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αλλαγή στον ρόλο».
Στη συνέχεια, επισήμανε ότι όσοι συμμετείχαν στο σίριαλ του επεφύλασσαν θερμή υποδοχή: «Προς τιμήν τους, όμως, όλοι με αγκάλιασαν πάρα πολύ, ένας προς ένας. Δεν το σκέφτηκα στιγμή αυτό το πράγμα και νομίζω εν τέλει ότι η δουλειά ήταν πάνω από αυτό».
Το σημαντικό, όπως είπε, ήταν να ειπωθεί η ιστορία του ήρωα. «Δηλαδή υπάρχει κόσμος που έχει συγκινηθεί πάρα πολύ ειδικά από τον δεύτερο κύκλο, γιατί αυτός προχώρησε ένα βήμα παραπάνω την αφήγηση. Δεν ασχολήθηκε με το πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις του Οδυσσέα με τον πατέρα του ή με τον κόσμο που δεν τον αποδέχεται, προχώρησε και έγινε μια σειρά αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο ομοφυλόφιλο που ζει κανονικά τη ζωή του μέσα στην οθόνη».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα social media σχετικά με το ότι υποδύθηκε έναν ομοφυλόφιλο χαρακτήρα: «Όταν διάβασα κάποια σχόλια στο Internet και είδα πως μιλάνε για αυτή την κοινότητα των ανθρώπων, για όλα τα γράμματα της κοινότητας. “Αν εγώ ένιωσα άσχημα τώρα, που έκανα αυτό τον ρόλο, φαντάσου τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που ζουν έτσι” σκεφτόμουν. Το “καλύτερο” σχόλιο έλεγε… “φτάνει πια, τι άλλο θέλετε ανώμαλοι; Σας αποδεχθήκαμε”. Είναι τελείως παράδοξο αυτό το πράγμα! Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται αυτή η σειρά».
