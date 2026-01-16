Stylianos για το τραγούδι που έστειλε για Eurovision: Είναι μια κινηματογραφική μπαλάντα με στοιχεία Τζέιμς Μποντ
Stylianos για το τραγούδι που έστειλε για Eurovision: Είναι μια κινηματογραφική μπαλάντα με στοιχεία Τζέιμς Μποντ

Το είχα στείλει και πέρυσι, αλλά δεν είχε λειτουργήσει, ανέφερε ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Stylianos για το τραγούδι που έστειλε για Eurovision: Είναι μια κινηματογραφική μπαλάντα με στοιχεία Τζέιμς Μποντ
Ως μια δυναμική, κινηματογραφική μπαλάντα με στοιχεία Τζέιμς Μποντ που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σάουντρακ μιας ταινίας χαρακτήρισε ο Stylianos το τραγούδι You & I με το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στους φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision.

Ο υποψήφιος εξήγησε ότι με το συγκριμένο κομμάτι είχε προσπαθήσει και πέρυσι να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο τραγούδι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο Stylianos είπε για το κομμάτι του: «Δυναμική μπαλάντα, κινηματογραφική όσον αφορά στην ενορχήστρωση. Το είχα φανταστεί σαν σάουντρακ, σαν κάποια μουσική που θα παίζει πίσω από ταινία. Αυτό το τραγούδι έχει και κάποια στοιχεία Τζέιμς Μποντ. Το έγραψα για τη Eurovision μία εβδομάδα πριν την προθεσμία και ήταν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το έστειλα και πέρυσι, αλλά δυστυχώς πέρυσι δεν λειτούργησε. Με τον παραγωγό θέλαμε να προσπαθήσουμε και φέτος».

Ο ίδιος δηλώνει έκπληκτος με την αγάπη που έχει δεχτεί με την κυκλοφορία μόλις 15 δευτερολέπτων του τραγουδιού. «Ο κόσμος έχει δείξει πάρα πολλή αγάπη. Έχω πάθει σοκ, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα αρέσει στον κόσμο και ότι θα βρει το κοινό του, αλλά έχω πάρει τρελή αγάπη στα social media και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό», εξομολογήθηκε.

