Μίκι Ρουρκ για την «ντροπιαστική» καμπάνια που οργανώθηκε χωρίς να το ξέρει: Πρέπει να επιστραφούν 90.000 δολάρια ακόμα
GALA
Μίκι Ρουρκ Δωρεά Χρήματα

Μίκι Ρουρκ για την «ντροπιαστική» καμπάνια που οργανώθηκε χωρίς να το ξέρει: Πρέπει να επιστραφούν 90.000 δολάρια ακόμα

Ο ηθοποιός καταγγέλλει την καμπάνια που δημιουργήθηκε για να αποτραπεί η έξωση από το σπίτι του ως «απάτη»

Μίκι Ρουρκ για την «ντροπιαστική» καμπάνια που οργανώθηκε χωρίς να το ξέρει: Πρέπει να επιστραφούν 90.000 δολάρια ακόμα
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μίκι Ρουρκ δήλωσε ότι εκκρεμεί η επιστροφή 90.000 δολαρίων από την καμπάνια οικονομικής υποστήριξης που δημιουργήθηκε για να αποτραπεί η έξωσή του από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντας την «ντροπιαστική», ενώ έκανε λόγο για «απάτη».

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός προχώρησε σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να είναι αναστατωμένος με την καμπάνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεντρώθηκαν πάνω από 100.000 δολάρια «από αγνώστους και άλλους», ενώ ο δικηγόρος του «κάνει ό,τι είναι δυνατό» για την επιστροφή των χρημάτων.

Η ανάρτηση συνεχίζει, με τον ηθοποιό και πρώην παλαιστή να σημειώνει: «Στην πραγματικότητα εκκρεμεί πάνω από 90.000 δολάρια που πρέπει να επιστραφούν σε όσους έστειλαν τα χρήματά τους». Παράλληλα, κάλεσε τους θαυμαστές του να «προσευχηθούν» για τον φίλο του Έρικ Ντέιν, ο οποίος είχε αποκαλύψει  τον Απρίλιο του περασμένου έτους ότι διαγνώστηκε με ALS.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Ρουρκ είχε λάβει ειδοποίηση τον Δεκέμβριο να καταβάλει 59.100 δολάρια σε απλήρωτα ενοίκια ή να εγκαταλείψει το σπίτι του στο Λος Άντζελες εντός τριών ημερών. Η καμπάνια χρηματοδότησης δημιουργήθηκε στη συνέχεια για να «καλύψει άμεσα έξοδα στέγασης» και να «αποτρέψει» την έξωση.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στις 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δημιουργία της καμπάνιας. Είπε μάλιστα ότι ήταν «απογοητευμένος», «μπερδεμένος» και πως δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δημιούργησε GoFundMe στο όνομά του.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης