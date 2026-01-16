Μίκι Ρουρκ για την «ντροπιαστική» καμπάνια που οργανώθηκε χωρίς να το ξέρει: Πρέπει να επιστραφούν 90.000 δολάρια ακόμα
Ο ηθοποιός καταγγέλλει την καμπάνια που δημιουργήθηκε για να αποτραπεί η έξωση από το σπίτι του ως «απάτη»
Ο Μίκι Ρουρκ δήλωσε ότι εκκρεμεί η επιστροφή 90.000 δολαρίων από την καμπάνια οικονομικής υποστήριξης που δημιουργήθηκε για να αποτραπεί η έξωσή του από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντας την «ντροπιαστική», ενώ έκανε λόγο για «απάτη».
Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός προχώρησε σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να είναι αναστατωμένος με την καμπάνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεντρώθηκαν πάνω από 100.000 δολάρια «από αγνώστους και άλλους», ενώ ο δικηγόρος του «κάνει ό,τι είναι δυνατό» για την επιστροφή των χρημάτων.
Η ανάρτηση συνεχίζει, με τον ηθοποιό και πρώην παλαιστή να σημειώνει: «Στην πραγματικότητα εκκρεμεί πάνω από 90.000 δολάρια που πρέπει να επιστραφούν σε όσους έστειλαν τα χρήματά τους». Παράλληλα, κάλεσε τους θαυμαστές του να «προσευχηθούν» για τον φίλο του Έρικ Ντέιν, ο οποίος είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του περασμένου έτους ότι διαγνώστηκε με ALS.
Ο Ρουρκ είχε λάβει ειδοποίηση τον Δεκέμβριο να καταβάλει 59.100 δολάρια σε απλήρωτα ενοίκια ή να εγκαταλείψει το σπίτι του στο Λος Άντζελες εντός τριών ημερών. Η καμπάνια χρηματοδότησης δημιουργήθηκε στη συνέχεια για να «καλύψει άμεσα έξοδα στέγασης» και να «αποτρέψει» την έξωση.
Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στις 5 Ιανουαρίου, ο Ρουρκ δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δημιουργία της καμπάνιας. Είπε μάλιστα ότι ήταν «απογοητευμένος», «μπερδεμένος» και πως δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δημιούργησε GoFundMe στο όνομά του.
