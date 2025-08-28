Αγνώριστος ο Μίκι Ρουρκ σε νέα δημόσια εμφάνισή του
Η όψη του 72χρονου ηθοποιού δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα του στο παρελθόν

Σε μια σπάνια δημόσια έξοδό του στο Μπέβερλι Χιλς εμφανίστηκε ο Μίκι Ρουρκ, με την εικόνα του δύσκολα να θυμίζει τον άλλοτε γοητευτικό πρωταγωνιστή των '80ς. Ο 72χρονος ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας πυγμάχος φωτογραφήθηκε στις 11 Αυγούστου έξω από το σπίτι του, ενώ μιλούσε με έναν τεχνικό απεντόμωσης.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα, εμφανίζεται φορώντας μια ζακέτα κι ένα πράσινο παντελόνι φόρμας. Με τα γκρίζα μαλλιά του να είναι ατημέλητα και με εμφανώς καταπονημένη όψη, ο ηθοποιός φάνηκε να κρατά μια λευκή χάρτινη σακούλα, στην εξώπορτα του σπιτιού του.

Η εικόνα αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από το Celebrity Big Brother UK, όπου κατηγορήθηκε για «απειλητική και επιθετική συμπεριφορά», αλλά και για ομοφοβικά σχόλια προς την τραγουδίστρια JoJo Siwa.

Παρά τις δημόσιες απολογίες του, ο Μίκι Ρουρκ βρέθηκε αντιμέτωπος με σφοδρές αντιδράσεις, με την παραγωγή του ITV να επιβεβαιώνει τότε ότι «συμφώνησε να αποχωρήσει» από το ριάλιτι έπειτα από μια σειρά περιστατικών, που σημειώθηκαν.

Η καριέρα του Μίκι Ρουρκ εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του ’80 με ταινίες όπως το «9 1/2 Εβδομάδες», ωστόσο η πορεία του σημαδεύτηκε από προσωπικές κρίσεις, συγκρούσεις, και πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις οι οποίες, όπως έχει δηλώσει, έγιναν για να αποκαταστήσουν κάποια τραύματα από την καριέρα του στο επαγγελματικό μποξ.

