Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Ο πατέρας μου ήταν μεγάλο πρότυπο για μένα, δεν ξεπερνιέται η απώλειά του
Ο ηθοποιός έχασε τον μπαμπά του έναν χρόνο πριν
Για την απώλεια του πατέρα του μίλησε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, τονίζοντας πως ήταν πρότυπο για εκείνον και πως ο χαμός του δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται εύκολα.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ανέφερε πως ο ίδιος δεν είναι τόσο καλός μπαμπάς όσο ήταν ο πατέρας του, που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από έναν χρόνο, εξαιτίας της δουλειάς που κάνει.
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης για τον πατέρα του και τον θάνατό του, δήλωσε αναλυτικά: «Ο πατέρας μου έφυγε έναν χρόνο πριν. Ο πατέρας είναι κάτι πολύ σημαντικό για έναν άντρα κι εγώ που τον θαύμαζα και τον αγαπούσα, ήταν μεγάλο πρότυπο για μένα. Δεν ξεπερνιέται, όχι με την έννοια του θρήνου όμως. Το κουβαλάς με έναν διαφορετικό τρόπο. Ως πατέρας, θα άλλαζα πράγματα αν γύριζα τον χρόνο. Αλλά θα ήταν δύσκολο να αλλάξει, γιατί όταν έχεις εμμονή με αυτού του είδους τις δουλειές που κάνουμε, τις οποίες τις κάνεις γιατί δεν μπορείς να ζήσεις αλλιώς, δεν εννοώ οικονομικά, ότι είναι βαθύτερη ανάγκη, έχεις μια πετριά για να κάνεις τώρα αυτές τις δουλειές».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός απάντησε για όσα έχουν αλλάξει στις οικογένειες με τα χρόνια: «Συνήθως οι παλιότεροι έχουμε ένα είδος νοσταλγίας για τα οικογενειακά τραπέζια. Τα θεμέλια της παλιάς αντίληψης, η οικογένεια, έχουν λίγο κλονιστεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως καλύτερα, μπορεί και χειρότερα».
Στο τέλος, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης είπε για τη δική του συμπεριφορά ως μπαμπάς: «Νομίζω ότι ήμουν παλιάς κοπής πατέρας, αλλά λόγω δουλειάς και λόγω ιδιορρυθμίας και άλλου χαρακτήρα, ήμουν και λίγο διαφορετικός. Δεν ήμουν τόσο καλός όσο ήταν ο πατέρας μου σε σχέση με μας».
