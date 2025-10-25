Ιεροκλής Μιχαηλίδης για την κόρη του: Στα 25, όπως ήμουν εγώ λίγο ρεμάλι, δεν είσαι ο καλύτερος γονέας
Συναισθηματικά και ψυχολογικά ήμουν καλός πατέρας, αλλά δεν ήμουν παρών όσο έπρεπε, παραδέχτηκε ο ηθοποιός
Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης σχολίασε την απόφασή του να γίνει πατέρας στα 25, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας γονέας σε νεαρή ηλικία, καθώς όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, δεν είχε την απαραίτητη ωριμότητα.
Ο ηθοποιός μίλησε για την κόρη του και τη γέννησή της όταν εκείνος ήταν 25, εξηγώντας αρχικά πως το θετικό ήταν ότι υπήρχε μικρή διαφορά ηλικίας με το παιδί του. Από την άλλη, όμως, σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε την ωριμότητα να αφιερωθεί στην κόρη του όσο θα ήθελε.
«Το θετικό είναι ότι μεγαλώνεις με το παιδί σου. Είσαι πολύ κοντά ηλικιακά, έχεις μεγάλη κατανόηση κι ανοιχτό μυαλό, αλλά δεν είσαι ώριμος και δεν μπορείς να του αφιερώσεις όλον αυτόν τον χρόνο, γιατί θες χρόνο και για τον εαυτό σου για να κάνεις τη διαδρομή. Οι φίλοι μου έβγαιναν κι εγώ έπρεπε να ήμουν κοντά στο παιδί. Συναισθηματικά και ψυχολογικά ήμουν καλός πατέρας, αλλά δεν ήμουν παρών όσο έπρεπε. Ήταν χρονιές που έπρεπε να δουλέψω σκληρά για την επιβίωση, ενώ παράλληλα είχα πάθος για τη δουλειά μου. Κάτι στερείσαι από το παιδί σου, δεν έχεις την ωριμότητα» δήλωσε.
Παρότι, όπως ανέφερε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, συναισθηματικά και ψυχολογικά στάθηκε στο παιδί του, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «ένα ρεμάλι» που έγινε πατέρας σε μικρή ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε πως σήμερα η σχέση με την κόρη του είναι άριστη: «Από τότε έχουμε άριστη σχέση. Απλά αν είχες άλλη ωριμότητα και είσαι χορτάτος, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για το παιδί σου. Στα 25 και όπως ήμουν εγώ λίγο ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονέας. Απλώς έχει πολύ συναίσθημα και πολύ νοιάξιμο».
