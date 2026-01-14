Πένθος στην ΕΡΤ: Η στιγμή που η παρουσιάστρια δακρυσμένη και με τρεμάμενη φωνή ανακοινώνει τον θάνατο του επί χρόνια σκηνοθέτη της
Συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωσε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, Αλεξάνδρα Δουβαρά τον θάνατο του επί χρόνια σκηνοθέτη της, Δημήτρη Μητσιώνη.

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να μεταφέρει την είδηση του θανάτου του φίλου και επί χρόνια σκηνοθέτη της, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα.

Με εμφανή συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια της, η Αλεξάνδρα Δουβαρά δήλωσε από το δελτίο του ΕΡΤnews: «Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω το θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε... Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι… Υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά».

