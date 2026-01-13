Ο Στίβεν Γκράχαμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για δεύτερη σεζόν του Adolescence
Ο Στίβεν Γκράχαμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για δεύτερη σεζόν του Adolescence
Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Adolescence ρωτήθηκε για το αν η σειρά θα επιστρέψει μετά τη βράβευσή του με Χρυσή Σφαίρα
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για μία δεύτερη σεζόν του Adolescence άφησε ο Στίβεν Γκράχαμ, παρότι η πετυχημένη σειρά του Netflix παρουσιάστηκε ως limited series.
Λίγο μετά την παραλαβή της Χρυσής Σφαίρας Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Adolescence, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς ρωτήθηκε στα παρασκήνια της τελετής απονομής για τις πιθανότητες ενός δεύτερου κύκλου, με εκείνον να απαντά: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί βρίσκεται κάπου στα βαθιά συρτάρια του μυαλού μου και του Τζακ Θορν, και θα την τραβήξουμε έξω σε τρία ή τέσσερα χρόνια. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι».
Τον περασμένο Απρίλιο, οι συν-πρόεδροι της Plan B, Ντέντε Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ, είχαν δηλώσει στο Deadline ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον σκηνοθέτη Φίλιπ Μπαραντίνι για την «επόμενη εκδοχή» της σειράς. Η Γκάρντνερ ανέφερε επίσης ότι εξετάζουν τρόπους ώστε να «διευρύνουν το οπτικό πεδίο, να παραμείνουν πιστοί στο DNA της σειράς και να μην επαναληφθούν», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
Στο «Adolescence», ο Γκράχαμ υποδύεται τον Έντι Μίλερ, έναν πατέρα που αιφνιδιάζεται όταν ο 13χρονος γιος του, Τζέιμι (Όουεν Κούπερ), διαπράττει ένα φρικτό έγκλημα. Ο πρωτοεμφανιζόμενος Κούπερ τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Έριν Ντόχερτι κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως ψυχοθεραπεύτρια Μπριόνι Άριστον.
Η σειρά απέσπασε συνολικά πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Limited Series. Τη στιγμή συγγραφής του παρόντος, ο νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί.
Το «Adolescence» σαρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων, από το ντεμπούτο του πριν από τα Emmy του 2025, όπου απέσπασε 13 υποψηφιότητες και κέρδισε οκτώ βραβεία. Παράλληλα, αναδείχθηκε στη δεύτερη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη σειρά όλων των εποχών στο Netflix, ξεπερνώντας τις 146 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 91 ημέρες προβολής της.
Φωτογραφία: Shutterstcok
Even though the smash hit Netflix show 'Adolescence' was a limited series, speaking backstage at the Golden Globes on Sunday night, its co-creator and star Stephen Graham suggested he and co-creator Jack Thorne were mulling over a return— Deadline (@DEADLINE) January 13, 2026
Full story here: https://t.co/aj8Pr3gdN2 pic.twitter.com/7rxDdYgOKV
