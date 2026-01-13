Σταμάτης Φασουλής: Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία
Είναι πολύ συγκεκριμένοι, 4-5, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός
Για τους ηθοποιούς που επιλέγει στις παραστάσεις του μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής, εξηγώντας πως δεν υπάρχουν πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν σίγουρη επιτυχία.
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και επισήμανε πως είναι πολύ λίγα τα ονόματα των ηθοποιών που μπορούν να προσφέρουν ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα με σιγουριά.
Ο Σταμάτης Φασουλής δήλωσε αναλυτικά: «Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που να ξέρω ότι όταν τους επιλέξω το αποτέλεσμα θα είναι συγκλονιστικό. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Πολλές φορές παίρνουμε έναν ηθοποιό που μας απογοητεύει πολύ στις πρόβες και ξαφνικά λάμπει στη σκηνή. Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν τους βλέπεις λες ότι θα κάνουν επιτυχία αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι, 4-5, πολύ συγκεκριμένοι. Είναι ηθοποιοί που και αποτυχία να κάνουν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει αν κάνουν επιτυχία ή αποτυχία».
