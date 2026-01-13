Σταμάτης Φασουλής: Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία
GALA
Σταμάτης Φασουλής Ηθοποιός

Σταμάτης Φασουλής: Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία

Είναι πολύ συγκεκριμένοι, 4-5, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός

Σταμάτης Φασουλής: Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία
Στέλλα Μούτσιου
Για τους ηθοποιούς που επιλέγει στις παραστάσεις του μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής, εξηγώντας πως δεν υπάρχουν πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν σίγουρη επιτυχία.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και επισήμανε πως είναι πολύ λίγα τα ονόματα των ηθοποιών που μπορούν να προσφέρουν ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα με σιγουριά.

Ο Σταμάτης Φασουλής δήλωσε αναλυτικά: «Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που να ξέρω ότι όταν τους επιλέξω το αποτέλεσμα θα είναι συγκλονιστικό. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Πολλές φορές παίρνουμε έναν ηθοποιό που μας απογοητεύει πολύ στις πρόβες και ξαφνικά λάμπει στη σκηνή. Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν τους βλέπεις λες ότι θα κάνουν επιτυχία αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι, 4-5, πολύ συγκεκριμένοι. Είναι ηθοποιοί που και αποτυχία να κάνουν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει αν κάνουν επιτυχία ή αποτυχία».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfnds9mocvix)
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης