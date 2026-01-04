ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τζένιφερ Λόπεζ: Ο viral χορός της μητέρας της σε εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Λας Βέγκας

Τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε η Τζένιφερ, ήταν ένα από τα πολλά σχόλια στα social media

Στο πρωτοχρονιάτικο σόου της Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε η 80χρονη μητέρα της, καταφέρνοντας να κλέψει τις εντυπώσεις με τον ξέφρενο χορό της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η διάσημη τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι της «Get Right». Ενώ εκείνη βρισκόταν στη σκηνή, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ, γεμάτη ενέργεια, λικνίστηκε στους ρυθμούς του τραγουδιού. 

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από επτά εκατομμύρια προβολές, αλλά και πολλά θετικά σχόλια. «Τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε η Τζένιφερ, εντυπωσιακό το να είσαι 80 ετών και να χορεύεις έτσι», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά.

Δείτε τον viral χορό της

