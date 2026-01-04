Ο Τζέικομπ Ελόρντι εξήγησε πώς ένας τραυματισμός σε αγώνα ράγκμπι στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική
Στην Αυστραλία, δεν ήσουν πραγματικά «κάποιος» αν δεν είχες επαφή με τον αθλητισμό, ανέφερε σε συνέντευξή του ο 28χρονος ηθοποιός
Ένας τραυματισμός ήταν η αφορμή για να κυνηγήσει ο Τζέικομπ Ελόρντι μια καριέρα στον χώρο της υποκριτικής.
Ο 28χρονος σταρ ως μαθητής είχε επαφή τόσο με το θέατρο όσο και με τον αθλητισμό. Σε ηλικία 16 ετών όμως τραυματίστηκε στην πλάτη του, μετά από ένα δυνατό τάκλιν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ράγκμπι. Κάπως έτσι πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τον αθλητισμό και να μπει στον κόσμο του θεάματος.
Την περίοδο εκείνη φοιτούσε στο St Joseph’s Nudgee College στο Μπρίσμπεϊν, έκανε πρόβες για μια σχολική παράσταση και, ταυτόχρονα, δεχόταν πίεση από τον προπονητή του να εγκαταλείψει τη σκηνή.
«Εκεί όπου μεγάλωσα στην Αυστραλία, δεν ήσουν πραγματικά “κάποιος” αν δεν ασχολιόσουν με τον αθλητισμό, οπότε το έκανα αυτό και το απολάμβανα αρκετά», είπε ο Τζέικομπ σε πρόσφατη συνέντευξη στο Hollywood Reporter. Όπως περιέγραψε, είχε πάθει κάταγμα σε οστό της πλάτης του, ενώ σήκωνε βάρη, και ο τραυματισμός επιδεινώθηκε όταν δέχθηκε ένα τάκλιν σε αγώνα ράγκμπι.
Ο Τζέικομπ Ελόρντι συνέκρινε μάλιστα την εμπειρία του με μια ιστορία που θυμίζει τον χαρακτήρα του Ζακ Έφρον στο High School Musical. «Θυμάμαι ότι ήμουν ξαπλωμένος στο πάτωμα και κάπως γελούσα. Έκανα πρόβες για μια σχολική παράσταση την ίδια περίοδο και ο προπονητής του ράγκμπι και εγώ είχαμε μόλις συζητήσει ότι έπρεπε να διαλέξω το ένα ή το άλλο. Ήμουν κάπως σαν τον Τρόι Μπόλτον (Ζακ Έφρον) στο High School Musical», συνέχισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
