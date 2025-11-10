Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποθεώνεται για την ερμηνεία του στον Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο - «Δώστε του το Όσκαρ»
Η νέα ταινία του Netflix επαναφέρει τον κλασικό μύθο μέσα από μια σκοτεινή αλλά ανθρώπινη ματιά, με τον Ελόρντι να εντυπωσιάζει κοινό και κριτικούς
Η νέα μεταφορά του θρυλικού μυθιστορήματος «Φρανκενστάιν» (Frankenstein) της Μέρι Σέλεϊ, σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έκανε πρεμιέρα στο Netflix και έχει ήδη κερδίσει τον χαρακτηρισμό «γοτθικό αριστούργημα». Το καινούριο φιλμ επαναπροσδιορίζει τη γνωστή ιστορία, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική διάσταση του πλάσματος που δημιουργεί ο Δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν, με τον Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του επιστήμονα και τον Τζέικομπ Ελόρντι σε μια ερμηνεία που πολλοί χαρακτηρίζουν «οσκαρική».
Τα πρώτα σχόλια μετά την προβολή της ταινίας ήταν διθυραμβικά. Κριτικοί και θεατές στα social media μιλούν για «μια συγκλονιστική μεταμόρφωση» του Ελόρντι, που αποδίδει το πλάσμα με «ανθρώπινη ευαισθησία και υπαρξιακό βάθος». «Τι αριστούργημα! Δεν είναι απλώς τρόμος, είναι ποίηση», γράφει κάποιος στο Χ, ενώ άλλοι δηλώνουν πως «ο Ελόρντι αξίζει το Όσκαρ για την ερμηνεία του».
Η υπογραφή του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι εμφανής σε κάθε καρέ. Ο σκηνοθέτης των βραβευμένων «The Shape of Water» και «Pan’s Labyrinth» συνδυάζει τον τρόμο με τη συγκίνηση, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι και ομορφιά, όπου το «τέρας» αποδεικνύεται πιο ανθρώπινο από τον δημιουργό του. Η φωτογραφία, η μουσική και η καλλιτεχνική διεύθυνση ενισχύουν την ατμόσφαιρα, χαρίζοντας στην ταινία εικαστική δύναμη και δραματικό βάθος.
Ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από το «Euphoria» και το «Saltburn», καταφέρνει εδώ να αποτινάξει πλήρως την εικόνα του νεαρού σταρ και να δείξει την ωριμότητα ενός ηθοποιού που μπορεί να σταθεί δίπλα στους κορυφαίους. Οι κριτικοί τονίζουν πως η ερμηνεία του δεν βασίζεται σε υπερβολές ή κραυγές, αλλά σε σιωπές, βλέμματα και ευαλωτότητα. Όπως έγραψε το Little White Lies, «ο Ελόρντι κάνει το τέρας να μοιάζει πιο ζωντανό από ποτέ».
Αν και είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η ταινία θα βρεθεί στην κούρσα των Όσκαρ. Το φιλμ συγκεντρώνει ήδη υψηλές βαθμολογίες στο Rotten Tomatoes και έχει χαρακτηριστεί «μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές δουλειές του ντελ Τόρο». Αν η πορεία αυτή συνεχιστεί, ο Τζέικομπ Ελόρντι θα μπορούσε να βρεθεί ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο Α΄ αντρικού ρόλου.
Ακολουθούν μερικά σχόλια στο X για την ερμηνεία του Τζέικομπ Ελόρντι
My apologies Jacob Elordi I was not familiar with your game, give this man an Oscar right now pic.twitter.com/zLRD6DiHm7— retrocvnt (@retrocvnty) November 8, 2025
like this if you think jacob elordi should win an oscar for his performance in frankenstein pic.twitter.com/sVznSkfb7X— kenzie xcx 🦋 (@kenzvanunu) November 7, 2025
GIVE JACOB ELORDI THE OSCAR!!! pic.twitter.com/TICRoKV5ox— aileen ❦ (@elordisdior) November 7, 2025
the tears and pain in his eyes as death eluded him again, versus the tears and acceptance at the end when he let go of his rage to embrace life.... jacob elordi the ACTOR that you are https://t.co/1LkmvET1tl pic.twitter.com/sRAFN0QZgB— Sofía (@starkcanarie) November 8, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Michael Loccisano/Getty Images
