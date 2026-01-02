Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της κόρης του σε πολυτελές ξενοδοχείο, τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας
Η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο την Πρωτοχρονιά – Οι Αρχές αποκλείουν προς το παρόν εγκληματική ενέργεια
Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», η 34χρονη βρέθηκε στο πάτωμα του 14ου ορόφου του Fairmont San Francisco από πρόσωπο που διέμενε στο ξενοδοχείο, ο οποίος αρχικά θεώρησε ότι ήταν μεθυσμένη και ειδοποίησε το προσωπικό.
Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι δέχτηκε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 2:52 τα ξημερώματα, με τους διασώστες να επιχειρούν να την επαναφέρουν πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της επί τόπου.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, όπως τραύματα στο σώμα, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά ή σχετικά αντικείμενα στον χώρο. Όπως αναφέρεται, οι Αρχές δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ενδείξεις αυτοχειρίας. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν η Βικτόρια Τζόουνς διέμενε στο ξενοδοχείο ή πώς βρέθηκε στον συγκεκριμένο όροφο.
Εκπρόσωπος από το αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της 34χρονης να επικοινωνήσει με την υπηρεσία, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλεα Κλάφλεϊ, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Είχε εμφανιστεί ως παιδί σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2002 με μικρό ρόλο στην ταινία «Men in Black II». Ακολούθησαν συμμετοχές, μεταξύ άλλων, σε επεισόδιο της σειράς «One Tree Hill» και στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», την οποία είχε σκηνοθετήσει ο πατέρας της.
Αν και δεν συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική ως ενήλικη, είχε εμφανιστεί κατά καιρούς στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις και κινηματογραφικές πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων και το 2017 στο Λος Άντζελες και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο. Η Βικτόρια Τζόουνς αφήνει πίσω τον πατέρα της, τη μητέρα της και τον αδερφό της, Όστιν.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
