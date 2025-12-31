«Τρελή από ζήλια» η Σάτον Φόστερ λόγω της έντονης χημείας του Χιου Τζάκμαν με την Κέιτ Χάντσον στη νέα τους ταινία
Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένταση στη σχέση του ζευγαριού μετά το «Song Sung Blue»
Η νέα ταινία «Song Sung Blue» φέρνει στο επίκεντρο τον Χιου Τζάκμαν και την Κέιτ Χάντσον, όχι μόνο για την κοινή τους εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, αλλά και για την έντονη ερωτική χημεία που, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, έχει προκαλέσει «αναταράξεις» στην προσωπική ζωή του ηθοποιού. Όπως αναφέρει το Radar Online, η σύντροφός του και σταρ του Broadway, Σάτον Φόστερ, φέρεται να είναι «τρελή από ζήλια» για τις σκηνές που μοιράζεται ο Τζάκμαν με τη Χάντσον.
Η Daily Mail αναφέρει ότι απευθύνθηκε στους εκπροσώπους της Σάτον Φόστερ, του Χιου Τζάκμαν και της Κέιτ Χάντσον για σχόλιο, χωρίς να υπάρξει επίσημη απάντηση. Ο Τζάκμαν και η Φόστερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Ιανουάριο του 2025, μετά τον χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του, Ντεμπόρα-Λι Φέρνες. Ο γάμος τους, που διήρκεσε 27 χρόνια, ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2025.
Στο «Song Sung Blue», η Κέιτ Χάντσον υποδύεται μια μουσικό που ερωτεύεται τον χαρακτήρα του Τζάκμαν, καθώς οι δυο τους έρχονται κοντά μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική του Νιλ Ντάιαμοντ. Η 46χρονη ηθοποιός βρίσκεται σε μακροχρόνια σχέση με τον μουσικό Ντάνι Φουτζικάουα από το 2016. Παρ’ όλα αυτά, πηγές υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων οι δύο πρωταγωνιστές ανέπτυξαν στενή σχέση και αστειεύονταν πως ένιωθαν «σαν παντρεμένο ζευγάρι», κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενόχλησε τη Σάτον Φόστερ.
Δείτε το τρέιλερ
Μέρος της φερόμενης δυσαρέσκειας της Φόστερ φέρεται να σχετίζεται και με το γεγονός ότι θεωρήθηκε από ορισμένους ως πιθανή επιλογή για τον ρόλο που τελικά ανέλαβε η Χάντσον. Όπως ανέφερε πηγή στο Radar Online: «Το πρώτο πράγμα που μπορεί να αναρωτηθεί κανείς βλέποντας το "Song Sung Blue" είναι “γιατί δεν παίζει η Σάτον Φόστερ δίπλα στον Χιου Τζάκμαν;”. Είναι στη σωστή ηλικία, έχει το σωστό προφίλ και είναι καταξιωμένη τραγουδίστρια. Όμως το πρότζεκτ απαιτούσε μια συμπρωταγωνίστρια με ισότιμη αναγνωρισιμότητα, και αυτό την απέκλεισε».
Παρότι οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι η σχέση του Χιου Τζάκμαν με την Κέιτ Χάντσον είναι καθαρά φιλική, εκφράζεται η ανησυχία ότι η επικείμενη προωθητική περιοδεία της ταινίας μπορεί να επιβαρύνει τη σχέση του με τη Σάτον Φόστερ. «Με μια μεγάλη περιοδεία μπροστά, τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα για τη Σάτον, ακόμη κι αν ο Χιου δεν αντιλαμβάνεται την ένταση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο AFI Fest στο Χόλιγουντ τον Οκτώβριο του 2025.
Sutton Foster 'mad with jealousy' over Hugh Jackman's intense chemistry with Kate Hudson https://t.co/UowrF4a6wj— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 30, 2025
