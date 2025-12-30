Ηλιάνα Μαυρομάτη: Εκτονώνω επί σκηνής τις απωθημένες πλευρές μου

«Διδάσκοντας σε άλλους υποκριτική, ανακαλύπτω από την αρχή τα πράγματα μέσα από τη συνθήκη του τώρα»

G.: Εχεις πει ότι δεν ήθελες από την αρχή να ακολουθήσεις τα χνάρια των γονιών σου. Τι σε έκανε να αλλάξεις γνώμη;

ΗΛ.Μ.: Δεν μπορώ να πω αν όντως δεν ήθελα ή αν το έκανα από αντίδραση, αλλά δεν το σκεφτόμουν μικρή. Ηθελα να κάνω άλλα πράγματα, μου άρεσαν πολύ οι Θετικές Επιστήμες - και ακόμα μου αρέσουν. Και με έναν παράδοξο τρόπο αντιμετωπίζω και την τέχνη μου ως θετική επιστήμη. Ενώ είχα πάει λοιπόν στην Αγγλία για να σπουδάσω Φυσική, το μυαλό μου ήταν στο πώς θα βρω μια θεατρική ομάδα για να συμμετάσχω. Είχα ήδη υπάρξει ακροάτρια σε μια δραματική σχολή όταν πήγαινα σχολείο, οπότε πρακτικά και ψυχολογικά είχα ήδη μπει στη διαδικασία, ωστόσο δεν το αποφάσιζα μάλλον λόγω φόβου. Μεγάλωσα με δύο γονείς που έκαναν αυτή τη δουλειά και έβλεπα τη δυσκολία που έχει. Ηθελα να χαράξω έναν άλλο δρόμο και να αντιμετωπίσω άλλες δυσκολίες. Αλλά πολύ σύντομα -και ευτυχώς, γιατί δεν έχασα χρόνο-, είπα στον εαυτό μου «ποιον κοροϊδεύεις; Αυτό θέλεις να κάνεις, αυτό σου λέει το ένστικτό σου να ακολουθήσεις, γύρνα πίσω στην Ελλάδα και ασχολήσου με αυτό». Και αυτό έκανα.