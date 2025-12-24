Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Αριάνα Γκράντε: Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Μια ανάρτηση αφιερωμένη στηνΗ Στρέιζαντ προχώρησε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για το ταλέντο της νεαρής τραγουδίστριας. Πιο αναλυτικά, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την Γκράντε γράφοντας: «Η Αριάνα είναι μια νέα γυναίκα με ένα απίστευτο ταλέντο. Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη, και τόσα άλλα. Μπορεί να υποκριθεί, μπορεί να χορέψει, μπορεί να είναι αστεία! Είναι επίσης γλυκιά, καλή και σκεπτική».Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη εμφάνιση της Γκράντε στο «Saturday Night Live», λέγοντας: «Ήσουν υπέροχη στο "Saturday Night Live" και έδειχνες τόσο όμορφη. Είμαι πολύ περήφανη για σένα Αριάνα και ευχαριστώ που τραγούδησες μαζί μου στο άλμπουμ μου. Μεγάλη αγκαλιά, Μπάρμπρα».Η Αριάνα Γκράντε απάντησε με ένα σχόλιο γεμάτο ευγνωμοσύνη. «Μπάρμπρα, ω Θεέ μου, ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτή την έκπληξη σήμερα. Έφτιαξες την ημέρα μου, τη χρονιά μου, τη ζωή μου» έγραψε, εκφράζοντας την βαθιά εκτίμησή της για τα λόγια της Στρέιζαντ. «Αυτό σημαίνει τόσα πολλά, από εσένα. Σ’ αγαπώ τόσο. Μου λείπεις και ελπίζω να σε αγκαλιάσω σύντομα, έχεις όλη μου την αγάπη και την εκτίμηση. Ευχαριστώ».