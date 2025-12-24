ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Αριάνα Γκράντε: Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη
GALA
Αριάνα Γκράντε Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανάρτηση

Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Αριάνα Γκράντε: Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εκθείασε την τραγουδίστρια με μία ανάρτηση στα social media

Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Αριάνα Γκράντε: Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια ανάρτηση αφιερωμένη στην Αριάνα Γκράντε έκανε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ εξυμνώντας την τραγουδίστρια για το ταλέντο της.

Η Στρέιζαντ προχώρησε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για το ταλέντο της νεαρής τραγουδίστριας. Πιο αναλυτικά,  δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την Γκράντε γράφοντας:  «Η Αριάνα είναι μια νέα γυναίκα με ένα απίστευτο ταλέντο. Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη, και τόσα άλλα. Μπορεί να υποκριθεί, μπορεί να χορέψει, μπορεί να είναι αστεία! Είναι επίσης γλυκιά, καλή και σκεπτική».

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη εμφάνιση της Γκράντε στο «Saturday Night Live», λέγοντας: «Ήσουν υπέροχη στο "Saturday Night Live" και έδειχνες τόσο όμορφη. Είμαι πολύ περήφανη για σένα Αριάνα και ευχαριστώ που τραγούδησες μαζί μου στο άλμπουμ μου. Μεγάλη αγκαλιά, Μπάρμπρα».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Αριάνα Γκράντε απάντησε  με ένα σχόλιο γεμάτο ευγνωμοσύνη. «Μπάρμπρα, ω Θεέ μου, ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτή την έκπληξη σήμερα. Έφτιαξες την ημέρα μου, τη χρονιά μου, τη ζωή μου» έγραψε, εκφράζοντας την βαθιά εκτίμησή της για τα λόγια της Στρέιζαντ. «Αυτό σημαίνει τόσα πολλά, από εσένα. Σ’ αγαπώ τόσο. Μου λείπεις και ελπίζω να σε αγκαλιάσω σύντομα, έχεις όλη μου την αγάπη και  την εκτίμηση. Ευχαριστώ».

Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Αριάνα Γκράντε: Έχει μια υπέροχη φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης