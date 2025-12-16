Στέλλα Κονιτοπούλου: Η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπευτή όταν αποφάσισε να φύγει από το σπίτι





Στέλλα Κονιτοπούλου , εξηγώντας ότι με παρότρυνση του παιδιού της ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Στέλλα Κονιτοπούλου απολαμβάνει περισσότερο χρόνο με τον εαυτό της.





Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μίλησε για τη γνωριμία και τη σχέση με τον σύζυγό της: « Τον σύζυγό μου τον γνώρισα σε πολύ τρυφερή ηλικία. Πέντε χρόνια με περνάει, ήταν δεκαοχτώ. Εννοείται πως τον θαύμαζα, ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Αυτό μου το έχουν πει όλοι. Ε, τι θα έπαιρνα κι εγώ; Μέχρι σήμερα τον θαυμάζω που με ανέχεται. Το λέω γιατί είμαι ειλικρινής. Και η ειλικρίνεια δεν αρέσει πάντα. Όταν λες την αλήθεια, κάποιοι ξεβολεύονται. Εγώ έτσι είμαι . Τη σχέση μας τη συζητάμε. Είμαι πιο ευαίσθητη, έχω άγχος, ψυχοσωματικά, και πολλές φορές ο Γιάννης έρχεται μαζί μου και στον γιατρό. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Αυτό δεν με αντιπροσωπεύει ». Τον σύζυγό μου τον γνώρισα σε πολύ τρυφερή ηλικία. Πέντε χρόνια με περνάει, ήταν δεκαοχτώ. Εννοείται πως τον θαύμαζα, ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Αυτό μου το έχουν πει όλοι. Ε, τι θα έπαιρνα κι εγώ; Μέχρι σήμερα τον θαυμάζω που με ανέχεται. Το λέω γιατί είμαι ειλικρινής. Και η ειλικρίνεια δεν αρέσει πάντα. Όταν λες την αλήθεια, κάποιοι ξεβολεύονται. Εγώ έτσι είμαιΤη σχέση μας τη συζητάμε. Είμαι πιο ευαίσθητη, έχω άγχος, ψυχοσωματικά, και πολλές φορές ο Γιάννης έρχεται μαζί μου και στον γιατρό. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Αυτό δεν με αντιπροσωπεύει

Τη στιγμή που η κόρη της αυτονομήθηκε και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι τους, περιέγραψε ηΗ τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως αρχικά δυσκολεύτηκε με την επιλογή της κόρης της να μείνει μόνη της, κάτι που σήμερα αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά, καθώς με τη βοήθεια συμβούλου ψυχικής υγείας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για μία φυσική εξέλιξη, μέσα από την οποία ηΌπως ανέφερε η τραγουδίστρια στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «EQ» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου:Η κόρη μας αυτονομήθηκε πριν τέσσερα χρόνια. Εγώ το πήρα απόφαση, αλλά με έστειλε και σε ψυχοθεραπευτή για να το διαχειριστώ. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Μου βρήκε γιατρό και πήγα. Τώρα το χαίρομαι κιόλας που είμαι και μόνη μου στο σπίτι, έχω λιγότερες υποχρεώσεις και βρίσκω χρόνο για τον εαυτό μου