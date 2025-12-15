Αντελίνα Βαρθακούρη για τον σύζυγό της, Χάρη: Για πάντα μαζί, για όλες τις ζωές
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του γιόρτασαν τη 12η επέτειο του γάμου τους
Σε μία εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη προχώρησε η Αντελίνα με αφορμή την 12η επέτειο του γάμου τους.
Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εικόνες από τον θρησκευτικό τους γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2013, τότε που βάφτισαν παράλληλα και τις κόρες τους. Το ζευγάρι είχε αρχικά παντρευτεί με πολιτικό γάμο στην Κωνσταντινούπολη, τρία χρόνια νωρίτερα στις 26 Μαρτίου.
Στις εικόνες που κοινοποίησε ο Χάρης Βαρθακούρης εμφανίζεται ντυμένος γαμπρός με τη σύζυγό του στην εκκλησία, ενώ σε μία ποζάρει μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσιεύσής του: «15/12/2013. Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε με θρησκευτικό γάμο και βαφτίσαμε τις κόρες μας. Aν κι εγώ κρατάω ως επέτειοι γάμου τον πρώτο μας, τον πολιτικό στην Κωνσταντινούπολη (26/3/2010)ποτέ δεν αφήνω να περάσει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία να γιορτάσουμε οτιδήποτε στο σπίτι μας. Να σας ζήσουμε. Να μας χαίρεστε».
Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση του τραγουδιστή ήταν η σύζυγός του, η οποία σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σε λατρεύω ζωή μου!!!Για πάντα μαζί, για όλες τις ζωές».
