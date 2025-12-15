Ιωάννα Τούνη σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Η ζωή με στενοχωρεί, κατά τα άλλα όλα καλά

@j.touni Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια! ♬ original sound - Ioanna Touni

Κλείσιμο

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok, ήρθε ως απάντηση σε όσα είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πρόσφατα στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Εκεί, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι διατηρούν καλές σχέσεις και πως υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους για την ανατροφή του γιου τους. Η influencer, στο βίντεο που ανέβασε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, υποστήριξε ότι ειπώθηκαν ανακρίβειες και «ψέματα» που αφορούν στην ίδια και το παιδί τους.Η Ιωάννα Τούνη τόνισε πως δεν μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει αν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι «καλός ή κακός πατέρας», αλλά εξήγησε ότι θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας: «Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω, ποιος θα το κάνει;».Παράλληλα, διέψευσε ότι υπάρχει συνεπιμέλεια 15 ημερών τον μήνα, υποστηρίζοντας πως ο γιος τους περνά «10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του». Όπως σημείωσε, αυτό θα ισχύει μέχρι το παιδί να γίνει τεσσάρων ετών και να μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, ανέφερε ότι δεν έχει καθημερινή επικοινωνία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, όπως είχε ισχυριστεί ο ίδιος. Κλείνοντας, είπε πως όσο ο γιος της βρίσκεται στην Αθήνα μεγαλώνει με τη βοήθεια μίας γυναίκας από το Μπαλί.