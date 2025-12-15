Ιωάννα Τούνη σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Η ζωή με στενοχωρεί, κατά τα άλλα όλα καλά
Η influencer έκανε ένα σχόλιο μετά το δημόσιο ξέσπασμα για τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του γιου της
Ένα σχόλιο μετά το δημόσιο ξέσπασμά της για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έκανε η Ιωάννα Τούνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις, πως μόνο «η ζωή τη στενοχωρεί».
Η influencer τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, όσο βρισκόταν στο Μεξικό, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, σχετικά με τα όσα δήλωσε ο πρώην σύντροφός της και πατέρας του γιου της σε συνέντευξή του για τη μεταξύ τους σχέση μετά τον χωρισμό, αλλά και για την ανατροφή του μικρού Πάρη. Η Ιωάννα Τούνη από τη μεριά της ισχυρίστηκε πως το πρώην μοντέλο είπε ψέματα και ανακρίβειες.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε την influencer στο αεροδρόμιο, παραλαμβάνοντας το ανήλικο παιδί της, με προορισμό τους τη Θεσσαλονίκη. Σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εάν έχει στενοχωρηθεί μετά τις τελευταίες δηλώσεις της για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η ίδια απάντησε: «Η ζωή με στενοχωρεί, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ».
Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok, ήρθε ως απάντηση σε όσα είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πρόσφατα στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Εκεί, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι διατηρούν καλές σχέσεις και πως υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους για την ανατροφή του γιου τους. Η influencer, στο βίντεο που ανέβασε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, υποστήριξε ότι ειπώθηκαν ανακρίβειες και «ψέματα» που αφορούν στην ίδια και το παιδί τους.
Η Ιωάννα Τούνη τόνισε πως δεν μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει αν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι «καλός ή κακός πατέρας», αλλά εξήγησε ότι θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας: «Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω, ποιος θα το κάνει;».
Παράλληλα, διέψευσε ότι υπάρχει συνεπιμέλεια 15 ημερών τον μήνα, υποστηρίζοντας πως ο γιος τους περνά «10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του». Όπως σημείωσε, αυτό θα ισχύει μέχρι το παιδί να γίνει τεσσάρων ετών και να μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, ανέφερε ότι δεν έχει καθημερινή επικοινωνία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, όπως είχε ισχυριστεί ο ίδιος. Κλείνοντας, είπε πως όσο ο γιος της βρίσκεται στην Αθήνα μεγαλώνει με τη βοήθεια μίας γυναίκας από το Μπαλί.
@j.touni
Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια!♬ original sound - Ioanna Touni
