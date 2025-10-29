Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του - «Εγώ και εσύ πάντα»
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του - «Εγώ και εσύ πάντα»
Με τη σειρά του ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην τραγουδίστρια και σύντροφό του
Τα 48α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βάνδη θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τα social media.
Αφού δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια έστειλε τις ευχές της στον σύντροφό της, γράφοντας: «Εγώ κι εσύ από πάντα. Χρόνια πολλά αγάπη μου».
Η δημοσίευση της Δέσποινας Βανδή
Από τη μεριά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξέφρασε με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του την ευγνωμοσύνη του προς τη Δέσποινα Βανδή, προχωρώντας επίσης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία του ζευγαριού που μετρά τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Σε αυτή, η τραγουδίστρια χαμογελά στον φωτογραφικό φακό. Από την άλλη, ο Βασίλης Μπισμπίκης στέκεται πίσω από τη σύντροφό του. «Σε ευχαριστώ αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση
