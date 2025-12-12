Η Σερ διαψεύδει τις φήμες περί γάμου με τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της
Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδια για γάμο στο μέλλον της, δήλωσε εκπρόσωπος της 79χρονης τραγουδίστριας
Τις φήμες που τη θέλουν να παντρεύεται με τον κατά 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της διέψευσε η Σερ.
Πρόσφατα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η διάσημη τραγουδίστρια σκοπεύει να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς λίγο πριν από τα 80ά της γενέθλια, τα οποία θα γιορτάσει τον Μάιο. «Θεωρεί την επερχόμενη γιορτή των 80ών γενεθλίων της ως την ιδανική στιγμή για να σφραγίσει τη σχέση της με τον Αλεξάντερ», είχε αναφέρει πηγή στη Mirror.
Ωστόσο, εκπρόσωπος της Σερ μίλησε στο Gossip List ξεκαθαρίζοντας ότι ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά της: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδια για γάμο στο μέλλον της», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η σχέση της Σερ με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες. Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2023 ακολούθησε η πρώτη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί στο fashion show του οίκου Versace.
Παρά τα σχόλια που έχει δεχτεί στα social media για τη διαφορά ηλικίας ανάμεσά τους, η Σερ έχει υπερασπιστεί στη σχέση τους. «Να εξηγήσω κάτι… Δεν με νοιάζει καθόλου τι σκέφτεται ο κόσμος», είχε γράψει στο Twitter το 2023. «Δεν απολογούμαι για εμάς. Οι haters θα μισούν πάντα, δεν έχει σημασία, εμείς είμαστε χαρούμενοι και δεν ενοχλούμε κανέναν», είχε τονίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Cher, 79, breaks silence on wild rumors she will wed age-gap love Alexander 'AE' Edwards, 39 https://t.co/ErirULv4xM— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2025
