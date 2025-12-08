Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Φήμες ότι η 79χρονη Σερ ετοιμάζεται για γάμο με τον 39χρονο σύντροφό της
Αν και ο εκπρόσωπός της διέψευσε τα σενάρια, η φημολογία κάνει λόγο για γάμο πριν τα 80α γενέθλια της τραγουδίστριας
Έτοιμη να παντρευτεί ξανά εμφανίζεται η Σερ με την Mirror να μεταδίδει ότι σχεδόν 50 χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, η τραγουδίστρια φέρεται να είναι έτοιμη να παντρευτεί τον φίλο της Alexander «AE» Edwards πριν από τα 80α γενέθλιά της τον Μάιο.
«Η Σερ δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας και είναι και οι δύο έτοιμοι να δεσμευτούν ο ένας στον άλλο», δήλωσε μια πηγή στο Mirror.
«Θεωρεί την επερχόμενη γιορτή των 80ων γενεθλίων της ως την ιδανική στιγμή για να σφραγίσει τη σχέση της με τον Alexander», πρόσθεσε η πηγή.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της διάσημης τραγουδίστριας δήλωσε στο Page Six ότι η είδηση «δεν είναι αληθινή».
Η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» έχει αναφερθεί στη μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της λέγοντας στο CBS News ότι ««δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα». Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τον Edwards, ο οποίος της έχει πει «ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο».
«Τον αγαπώ. Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ» είχε συμπληρώσει η Σερ για τον σύντροφό της με τον οποίο είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2022.
