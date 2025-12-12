Φίνος Φιλμ: Η ανάρτησή της για τα 70 χρόνια της ταινίας «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο»
Μια ηθογραφία γεμάτη ανθρωπιά, γέλιο και συγκίνηση, αναφέρεται στη δημοσίευση της εταιρείας παραγωγής
Εβδομήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, από την κυκλοφορία της ταινίας «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο» με τους Μίμη Φωτόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη και Τζένη Καρέζη.
Με αφορμή την ημέρα η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, χαρακτηρίζοντας το φιλμ «μια ηθογραφία γεμάτη ανθρωπιά, γέλιο και συγκίνηση». Μέσα από τη δημοσίευση, η εταιρεία παραγωγής έδωσε πληροφορίες γύρω από την ταινία και εστίασε στο αποτύπωμα που άφησε στον ελληνικό κινηματογράφο.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, μια ηθογραφία γεμάτη ανθρωπιά, γέλιο και συγκίνηση συμπληρώνει σήμερα 70 χρόνια από την πρεμιέρα της. Ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Βασίλης Αυλωνίτης έγραψαν ιστορία ως αξεπέραστο δίδυμο που περιπλανιέται με μια λατέρνα και… πολύ φιλότιμο, χαρίζοντάς μας στιγμές που έμειναν για πάντα».
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι «πρωτιές» που σημείωσε η ταινία: «Η ταινία, σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, γυρίστηκε το 1955 και βγήκε δεύτερη σε εισπράξεις εκείνη τη χρονιά. Σήμανε, όμως, πολλές πρωτιές: Πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Τζένης Καρέζη και πρώτη συνεργασία της με τη Finos Film. Πρώτη εμφάνιση και της Νίκης Λινάρδου (τότε Μπέμπη Κούλα), αλλά και του Κώστα Μεντή σε παραγωγή της εταιρείας».
Όσον αφορά στη μουσική επένδυση σημειώνεται: «Τη μαγεία της ταινίας σφράγισαν τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, που ερμήνευσαν ο Φωτόπουλος, ο Αυλωνίτης και η Σούλη Σαμπάχ, πριν τα κάνει διαχρονικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης».
Ακολούθως, δίνονται λεπτομέρειες για τα γυρίσματα: «Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1955 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο, με τις τελευταίες σκηνές να γυρίζονται μέσα στο κρύο — κι όμως, στην οθόνη να θυμίζουν καλοκαίρι. Μικρό μυστικό; Η λατέρνα που κουβαλούν οι ήρωες ήταν στην πραγματικότητα… άδεια! Ήταν ο μόνος τρόπος να αντέξουν τα βάρη της τέχνης και της ζωής».
Η δημοσίευση κλείνει με την επισήμανση ότι δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας ακολούθησε το πρώτο σίκουελ του ελληνικού κινηματογράφου, το φιλμ «Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο». «Δύο χρόνια αργότερα, με προτροπή του Φίνου, ο Σακελλάριος θα δημιουργήσει το πρώτο σίκουελ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου: ''Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο''. Γιατί κάποιες ιστορίες —όπως και το φιλότιμο— δεν τελειώνουν ποτέ».
