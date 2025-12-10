Καινούργιου για Τούνη και Αλεξάνδρου: Δεν θα ήθελα να ρίξουν το επίπεδο τους, το οφείλουν για τα μάτια του παιδιού τους
Το σχόλιο της παρουσιάστριας για το πρώην ζευγάρι μετά τη συνέντευξη του πρώην μοντέλου και την απάντηση της influencer
Για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχετικά με την Ιωάννα Τούνη και την απάντηση που εκείνη έδωσε με ανάρτησή της στη συνέχεια, μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια υποστήριξε πως το πρώην μοντέλο δεν ανέφερε κάτι αρνητικό προς το πρόσωπό της influencer και δεν της αρέσει να βλέπει να ρίχνουν το επίπεδο από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί στη μέση.
«Ο Δημήτρης ήταν ευγενέστατος, πολύ ειλικρινής και πήρα και πάρα πολύ ωραία μηνύματα για τον Δημήτρη. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Απλά, αν δεν κάνω λάθος, προκάλεσε αντιδράσεις…», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και αμέσως μετά πρόσθεσε: «Εγώ αντιλήφθηκα τα λεγόμενα του όπως τα αντιλήφθηκαν και κάποιοι από τους τηλεθεατές. Δεν θεωρώ ότι το είπε για να την υποβιβάσει. Απλά ο άνθρωπος είπε ότι όταν τη γνώρισε, ακόμη δεν είχε όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Γιατί στα τέσσερα χρόνια η κοπέλα έχει "ανέβει" πάρα πολύ και έχει εξελιχθεί. Στο μυαλό του, στις αρχές ,μπορεί να ήταν πιο απλή, αυτό ήθελε να πει. Και δεν το είπε με καμία κακία. Μου κάνει εντύπωση γιατί έγραφαν και στα σχόλια ότι ο Δημήτρης δεν τα είπε με κακία, αλλά η Ιωάννα υπονόησε ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλο αυτό».
Η παρουσιάστρια συνέχισε λέγοντας: «Δημόσια και οι δυο έχουν διατηρήσει ένα πολύ σωστό προφίλ, ο ένας στηρίζει τον άλλον, είναι γονείς ενός παιδιού. Σε ένα διαζύγιο υπάρχουν αντιδικίες και λογικό είναι να υπάρχει και στην αρχή θυμός, στεναχώρια. Δεν θα ήθελα να ρίξουν το επίπεδο τους, ούτε η Ιωάννα το έχει ρίξει ούτε ο Δημήτρης. Μου αρέσει που βλέπω εκδηλώσεις αγάπης και από την Ιωάννα και από τον Δημήτρη που της συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα υπέροχο παιδί. Και τις τέλειες σχέσεις να μην έχουν οφείλουν για τα μάτια του παιδιού τους, να είναι αρμονικά μεταξύ τους. Και νομίζω ότι, μέχρι στιγμής, το έχουν καταφέρει» και κατέληξε τονίζοντας πως: «Δεν είδα τίποτα το επιλήψιμο στη χθεσινή του συνέντευξη, θα τον προστάτευα».
Το σημείο που φαίνεται πως ενόχλησε την Ιωάννα Τούνη από τις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου είναι το εξής: «Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που βγαίνει και λέει τι έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον άνθρωπό της. Το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και πηγαίναμε για κάμπινγκ. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι».
