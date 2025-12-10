Δήμος Αναστασιάδης για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Τζένης Θεωνά: Ήταν σοκαριστικό γιατί ο γιατρός μας είχε πει ότι απαγορεύεται
Όταν γνωριστήκαμε πιστεύαμε ότι θα χωρίσουμε την επόμενη μέρα, αποκάλυψε ακόμη για την σχέση του με την ηθοποιό
Για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του πριν από έξι μήνες μίλησε ο Δήμος Αναστασιάδης στην τελευταία του συνέντευξη. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δήλωση του γιατρού που είχε επισκεφθεί με την σύζυγό του, Τζένη Θεωνά, πριν εκείνη μάθει πως ήταν έγκυος στον δεύτερο γιο τους, ο οποίος τους είχε πει πως δεν θα μπορούσε να κάνει άλλο παιδί.
Όπως είχε αναφέρει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, ο γυναικολόγος της είχε πει: «"Δεν πιστεύω εσάς να σας ενδιαφέρει για δεύτερο παιδάκι, δεν είναι…" και λέω, "τι εννοείτε;". “Όχι, όχι δεν είναι η στιγμή“. Το μόνο πράγμα με το οποίο είμαι πολύ σχολαστική νομίζω είναι τα γυναικολογικά μου, τίποτα άλλο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα».
Για τη δεύτερη εγκυμοσύνη, λοιπόν, ο Δήμος Αναστασιάδης δήλωσε στην εκπομπή Super Κατερίνα: «Ήταν σοκαριστικό γιατί ο γιατρός μας είχε πει ότι απαγορεύεται».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε για τα σχέδια της οικογένειας για τις γιορτές: «Θα τους πάρω τώρα μαζί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανέβουμε πάνω οικογενειακώς. Θα μείνουμε εκεί, θα περάσουμε εκεί τις γιορτές».
Όσον αφορά στη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, εξομολογήθηκε: «Η Τζένη είναι ένας άγγελος και μια εκπληκτική μητέρα, είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός. Είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Όσο με στηρίζει, θέλω να την στηρίζω και εγώ. Ειδικά τώρα που το νιώθω πολύ έντονα ότι με στηρίζει και είναι εκεί και με αυτοθυσία παραμερίζει όλα αυτά τα πράγματα για να το κάνει αυτό... Δεν μιλάω για τη δουλειά και μόνο, μιλάω για τον εαυτό της τον ίδιο. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά μια γυναίκα που κυοφορεί ένα παιδί, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει, να αλλάξει τη ζωή της, είναι κάτι ηρωικό για εμένα».
Και κατέληξε αποκαλύπτοντας για την σχέση τους πως κανείς από τους δύο δεν πίστευε ότι θα κρατούσε: «Δεν περιμέναμε ότι θα είμαστε τόσο καιρό με την Τζένη. Όταν γνωριστήκαμε πιστεύαμε ότι θα χωρίσουμε την επόμενη μέρα. Και κάθε μέρα πιστεύαμε ότι την επόμενη θα χωρίζαμε. Τελικά είναι μία σχέση που άντεξε στον χρόνο. Η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς».
Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά είναι ζευγάρι από το 2014. Έχουν αποκτήσει μαζί ακόμη έναν γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2019.
