Κώστας Νικούλι για τις φωτογραφίες με τους θαυμαστές του: Είναι περίεργο όταν κάποιος σου ζητάει να κάνεις πράγματα
Η αναγνωρισιμότητα με δυσκολεύει πολλές φορές, δήλωσε ο ηθοποιός
Στη σχέση με τους θαυμαστές του αναφέρθηκε ο Κώστας Νικούλι, εξηγώντας ότι νιώθει περίεργα, όταν ο κόσμος του ζητάει να βγάλουν μία κοινή φωτογραφία.
Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πολλές φορές η αναγνωρισιμότητα τον δυσκολεύει, ενώ πρόσθεσε ότι συχνά το κοινό παίρνει την πρωτοβουλία να ζητήσει κάτι από έναν καλλιτέχνη, που μπορεί να μην είναι σε θέση να το προσφέρει.
Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικούλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν»: «Η αναγνωρισιμότητα με δυσκολεύει πολλές φορές. Είμαι λίγο αυστηρός με τον εαυτό μου και κάποιες φορές, που ξέρω ότι κάτι μπορεί να το έκανα λάθος, κάποιος το αναγνωρίζει ως πολύ καλό και μου το λέει. Παρόλα αυτά το λάθος και το σωστό είναι πολύ σχετικά. Χαίρομαι όταν κάποιος έχει αναγνωρίσει τη δουλειά που κάνω, όταν έχω παιδευτεί για έναν ρόλο. Πολλές φορές, όμως, ο κόσμος ζητάει πράγματα που μπορεί να μην είμαι σε θέση ή σε διάθεση να τα δώσω. Αυτό είναι λίγο περίεργο».
Πιο αναλυτικά, εξήγησε ότι το να φωτογραφηθεί ανά πάσα στιγμή με έναν θαυμαστή του, δεν είναι πάντα για εκείνον εύκολο: «Ναι, γιατί ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση δεν σου δίνει κάτι, απλά ζητάει κάτι. Είναι περίεργο όταν κάποιος σου ζητάει να κάνεις πράγματα. Είναι διαφορετικό το να δώσω εγώ κάτι σε κάποιον και μετά αυτός να μου το ανταποδώσει. Έτσι υπάρχει μια αμοιβαία σχέση και μια ανταλλαγή συναισθημάτων. Όταν όμως ο άλλος έρχεται απλά για να σου ζητήσει κάτι, είναι λίγο κριντζ».
