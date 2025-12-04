«Κανένας δεν πείραξε το ποτό της»: Τα ευρήματα της αστυνομίας στην υπόθεση της Τάρα Ριντ
Η ηθοποιός κατέρρευσε σε ξενοδοχείο του Ιλινόις, όμως οι Αρχές δηλώνουν ότι τα βίντεο δεν δείχνουν καμία παρέμβαση στο ποτό της
Κανένα στοιχείο που να δείχνει παρέμβαση στο ποτό της Τάρα Ριντ δεν εντόπισαν οι Αρχές, μετά την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας. Η ηθοποιός, ωστόσο, επιμένει ότι κατέρρευσε ύστερα από ένα ποτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, αφού εντοπίστηκε σε μπαρ ξενοδοχείου κοντά στο Σικάγο, το Σάββατο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Σε δήλωσή της στην Daily Mail, η αστυνομία ανέφερε: «Αν και το υλικό από τις κάμερες δείχνει την Τάρα Ριντ στο μπαρ του ξενοδοχείου, σε κανένα σημείο δεν φαίνεται κάποιος να αγγίζει ή να προσθέτει κάτι στο ποτό της».
Η ηθοποιός απάντησε άμεσα, λέγοντας: «Κανείς δεν καταλήγει στο νοσοκομείο, ανίκανος να αντιδράσει για οκτώ ώρες, επειδή ήπιε ένα ποτό». Πρόσθεσε ότι η τελευταία της ανάμνηση ήταν να πίνει ένα ποτήρι κρασί, πριν ξυπνήσει στο νοσοκομείο χωρίς να θυμάται τίποτα: «Ήταν η πιο τρομακτική αίσθηση της ζωής μου. Ένιωσα τελείως ανήμπορη».
1) Ο μπάρμαν είχε καλύψει το ποτό της όταν εκείνη απομακρύνθηκε διαδικασία που θεωρείται τυπική πρακτική,
2) η έρευνα περιλαμβάνει εξέταση υλικού από κάμερες και πολλαπλές συνεντεύξεις,
3) αναμένουν τα ιατρικά της αρχεία για να καθοριστεί εάν πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ριντ κατέρρευσε στην πορεία προς τον εξωτερικό χώρο καπνιστών.
Η πλευρά της ηθοποιού διευκρίνισε μέσω εκπροσώπου της στο TMZ ότι η Ριντ ουδέποτε κατηγόρησε τον Sean P ως δράστη, χαρακτηρίζοντας την αφήγησή του «ανακριβή».
@tmz
🚨EXCLUSIVE: Tara Reid says she was at a Chicago hotel early Sunday morning, when somebody slipped a drug in her drink and she was rendered unconscious. We obtained this video, showing Tara splayed out on a stretcher as paramedics took her to a nearby hospital. STORY AT LINK IN BIO 🔗♬ original sound - TMZ - TMZ
Τι υποστηρίζει η αστυνομίαΟι Αρχές δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους:
Η εμπλοκή του YouTuber Sean PΟ YouTuber Sean P υποστήριξε πρόσφατα ότι η Ριντ τον κατηγόρησε ότι έριξε κάτι στο ποτό της, ισχυρισμό που ο ίδιος αρνείται. Περιέγραψε ότι γνώρισε την ηθοποιό στο μπαρ του ξενοδοχείου, όπου συνομίλησαν, αντάλλαξαν τηλέφωνα και βγήκαν για τσιγάρο. Όταν επέστρεψαν, υποστηρίζει ότι του παρέδωσε την τσάντα της για να βρει το κλειδί του δωματίου της, στιγμή κατά την οποία, εκείνη αντέδρασε απότομα και κάλεσε ασφάλεια.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ριντ κατέρρευσε στην πορεία προς τον εξωτερικό χώρο καπνιστών.
Η πλευρά της ηθοποιού διευκρίνισε μέσω εκπροσώπου της στο TMZ ότι η Ριντ ουδέποτε κατηγόρησε τον Sean P ως δράστη, χαρακτηρίζοντας την αφήγησή του «ανακριβή».
Όσα κατέθεσε η Τάρα Ριντ στην αστυνομίαΣτην αναφορά της προς την αστυνομία του Ρόουζμοντ, η Ριντ περιγράφει ότι ένας άντρας που συστήθηκε ως Sean P κάθισε δίπλα της στο μπαρ, βγήκαν έξω για τσιγάρο, επέστρεψαν και είδε μια χαρτοπετσέτα πάνω στο ποτό της. Μετά την κατανάλωση του ποτού δεν θυμάται τίποτα μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε στο νοσοκομείο, περίπου οκτώ ώρες αργότερα.
