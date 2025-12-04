«Κανένας δεν πείραξε το ποτό της»: Τα ευρήματα της αστυνομίας στην υπόθεση της Τάρα Ριντ

Όσα κατέθεσε η Τάρα Ριντ στην αστυνομία

Στην αναφορά της προς την αστυνομία του Ρόουζμοντ, η Ριντ περιγράφει ότι ένας άντρας που συστήθηκε ως Sean P κάθισε δίπλα της στο μπαρ, βγήκαν έξω για τσιγάρο, επέστρεψαν και είδε μια χαρτοπετσέτα πάνω στο ποτό της. Μετά την κατανάλωση του ποτού δεν θυμάται τίποτα μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε στο νοσοκομείο, περίπου οκτώ ώρες αργότερα.