Η ταραχώδης διαδρομή της Τάρα Ριντ - Η νέα καταγγελία ότι τη νάρκωσαν σε ξενοδοχείο και το σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει στο προσκήνιο
Η ηθοποιός κατήγγειλε πρόσφατα ότι της έριξαν ουσία στο ποτό σε ξενοδοχείο του Σικάγο
Η Τάρα Ριντ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μετά την καταγγελία της ότι τη νάρκωσαν σε μπαρ ξενοδοχείου κοντά στο Σικάγο.
Η ηθοποιός, που έγινε διάσημη μέσα από το «American Pie», αποκάλυψε ότι κατανάλωσε ένα ποτήρι λευκό κρασί, βγήκε για λίγο έξω, και όταν επέστρεψε βρήκε το ποτό της καλυμμένο με χαρτοπετσέτα. Όπως δήλωσε, λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της και ξύπνησε στο νοσοκομείο, χωρίς μνήμη του τι ακολούθησε. Η αστυνομία του Ρόουζμοντ επιβεβαίωσε ότι ερευνά το περιστατικό, με την 50χρονη Ριντ να δηλώνει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει νομικά.
Η καταγγελία αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα μακρύ και συχνά ταραχώδες παρελθόν που σημάδεψε τη δημόσια εικόνα της ηθοποιού. Στα χρόνια της μεγάλης δημοσιότητας, η Ριντ βρέθηκε στο επίκεντρο των tabloid για τη ζωή της στη νύχτα, τις έντονες εξόδους και την κατάχρηση αλκοόλ.
Το 2008 εισήχθη σε κλινική αποτοξίνωσης, παραδεχόμενη ότι χρειαζόταν βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είχαν ήδη επηρεάσει την καριέρα και την υγεία της. Η ίδια είχε δηλώσει ότι «η αποτοξίνωση της έσωσε τη ζωή», προσπαθώντας να αφήσει πίσω της την εικόνα του «party girl» που την ακολουθούσε επί σειρά ετών.
Παράλληλα, οι πλαστικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το 2006, ειδικά η λιποαναρρόφηση με ανεπιθύμητο αποτέλεσμα όπως η ίδια είχε ομολογήσει, τροφοδότησαν ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητα. Για μεγάλο διάστημα η καριέρα της επηρεάστηκε: οι μεγάλοι ρόλοι μειώθηκαν και τα media επικεντρώνονταν συχνότερα στην εμφάνιση, τις εξόδους και τις προσωπικές της στιγμές, παρά στο επαγγελματικό της έργο. Παρά τις προσπάθειες για επαναφορά, η Ριντ παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μια εικόνα που δυσκολευόταν να αποτινάξει.
Η Ριντ ζητά πλέον το τελευταίο περιστατικό να αντιμετωπιστεί ως πιθανή εγκληματική ενέργεια και όχι ως ακόμη ένα «σκανδαλώδες στιγμιότυπο», επισημαίνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται μόνοι τους σε δημόσιους χώρους.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, ενώ η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές.
