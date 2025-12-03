Σίντνεϊ Σουίνι για το διαζύγιο των γονιών της: Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι Διαζύγιο

Σίντνεϊ Σουίνι για το διαζύγιο των γονιών της: Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ

Η ηθοποιός μίλησε για τα δύσκολα χρόνια της οικογένειάς της και το βάρος που κουβαλούσε όταν μετακόμισαν στο Λος Άντζελες για τη δουλειά της

Σίντνεϊ Σουίνι για το διαζύγιο των γονιών της: Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ
Άννα Νταλλαρή
12 ΣΧΟΛΙΑ
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι για πολλά χρόνια πίστευε πως η ίδια είχε συμβάλει στο διαζύγιο των γονιών της. Μιλώντας στο podcast Awards Chatter του Hollywood Reporter, η 28χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι η οικογένειά της μετακόμισε από την Ουάσινγκτον στο Λος Άντζελες για να την στηρίξει στην προσπάθειά της να βρει ρόλο στο Χόλιγουντ, μια απόφαση που, όπως λέει, συνοδεύτηκε από οικονομικές πιέσεις και μεγάλη ανατροπή στην καθημερινότητά τους.

«Ήθελα να αποδείξω στους γονείς μου ότι άξιζε η προσπάθεια»

Η Σουίνι ανέφερε ότι, στα πρώτα βήματα της καριέρας της, δεχόταν κάθε δουλειά που θα της έδινε εμπειρία και επαφές. «Έκανα ό,τι μπορούσα για να χτίσω βιογραφικό, να γνωρίσω ανθρώπους και να μην απογοητεύσω τους γονείς μου», είπε, αναφερόμενη στα πρώτα της περάσματα από σειρές όπως τα Heroes και Criminal Minds.

Η μετακόμιση όμως βάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. «Μεγαλώνοντας σε μια μικρή πόλη, όταν φτάνεις στο Λος Άντζελες συνειδητοποιείς ότι οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είχες συνηθίσει», σημείωσε.

«Ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του, νιώθω ότι τους φόρτωσα πολλά»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πατέρας της έχασε τη δουλειά του, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια σε οικονομική κατάρρευση. «Η οικογένειά μου κήρυξε πτώχευση όταν ήμουν 16», είπε. «Αργότερα πήραν διαζύγιο, και για πολύ καιρό ένιωθα ότι έφταιγα εγώ, επειδή τους έφερα σε μια πόλη που άλλαξε εντελώς τη ζωή τους».

Η Σουίνι, που ξεχώρισε μέσα από το Euphoria και το Anyone But You, παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε χρόνια για να απαλλαγεί από αυτό το αίσθημα ευθύνης. Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Σίντνεϊ Σουίνι προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας της ταινίας The Housemaid, το πολυαναμενόμενο θρίλερ που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Dia Dipasupil/Getty Images

Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες


Άννα Νταλλαρή
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης