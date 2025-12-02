Η Eurovision μπροστά σε μια μεγάλη δοκιμασία - Εξετάζεται η συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω απειλών για μποϊκοτάζ
Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό
Με μια «στιγμή ορόσημο» θα βρεθεί αντιμέτωπος ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, αφού την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, θα αποφασιστεί αν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) θα ψηφίσουν σχετικά με το αν το Ισραήλ μπορεί να πάρει μέρος το 2026, την ώρα που ορισμένα κράτη απειλούν να αποσυρθούν, εάν δεν αποκλειστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης θα συνεδριάσουν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για την δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ.
Εάν τα μέλη δεν πειστούν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαχθεί μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, είπε η EBU, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ συγκεκριμένα.
Οι δημόσιοι οργανισμοί ραδιοτηλεόρασης της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας έχουν όλοι τους απειλήσει να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο στην Αυστρία, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος, επικαλούμενοι τις ανησυχίες για τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα, ένας αριθμός που ξεπέρασε τους 70.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.
Ο διαγωνισμός τραγουδιού, τον οποίο παρακολουθούν περίπου 150 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, όμως ο πόλεμος στη Γάζα τον έχει βυθίσει σε μια αντιπαράθεση. Ένα μποϊκοτάζ από ορισμένους από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους υποστηρικτές του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων της Ισπανίας, ενέχει τον κίνδυνο για μια πολύ μεγάλη πτώση των ποσοστών θεαματικότητας και πιθανών χορηγιών.
Φέτος, οι επικριτές κατηγορούν το Ισραήλ ότι προώθησε άδικα την κατάταξη στη δεύτερη θέση της διαγωνιζόμενής του, Γιουβάλ Ραφαέλ, μιας επιζήσασας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μέλη της Χαμάς, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο. Το Ισραήλ δεν απάντησε σε αυτές τις κατηγορίες, όμως συχνά υποστηρίζει πως αντιμετωπίζει μια παγκόσμια εκστρατεία δυσφήμισης.
«Ελπίζουμε πως το πακέτο των μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη πως αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση για να προστατεύσουμε την ουδετερότητα και αμεροληψία του Διαγωνισμού Τραγουδιού», τονίζει η EBU.
Για τον ειδικό της Eurovision Πολ Τζόρνταν πρόκειται για μια «στιγμή ορόσημο» για τον διαγωνισμό. «Πρόκειται για ένα σημείο πραγματικής κρίσης για την Eurovision και την ΕΒU… Νομίζω ότι πιθανόν πρέπει να προχωρήσει σε ψηφοφορία», υπογράμμισε.
Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Λουξεμβούργου RTL στηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ το δίκτυο NRK της Νορβηγίας περιέγραψε πως το μήνυμα που στέλνει η EBU για μεγάλες αλλαγές είναι «πολλά υποσχόμενο». Εάν μια ψηφοφορία κατά του Ισραήλ στεφθεί με επιτυχία, η Γερμανία πιθανόν θα αποσυρθεί και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, είπε μια πηγή του φορέα μετάδοσης στο Reuters.
Πηγή από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ είπε επίσης στο Reuters πως πιστεύει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ είναι αδικαιολόγητες, διαβεβαιώνοντας πως το KAN συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της EBU.
