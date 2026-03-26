Σε ελκυστική τιμή το ηλεκτρικό Ford Capri

Με το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Capri, η Ford επαναπροσδιορίζει το κλασικό coupe σπορ μοντέλο της. Και το πράττει με έναν τρόπο που ξεχωρίζει και πάλι.
Αυτή τη φορά είναι ένα δυναμικό SUV με coupe αμάξωμα το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην αυτονομία όσο και στις επιδόσεις, χωρίς να παραβλέπεται η πρακτικότητα και η χρηστικότητα στις πολλές και σύνθετες καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.
Τα παραπάνω συνδυάζονται τόσο με την εμβληματική σχεδίαση όσο και την τεχνολογία αιχμής που χαρακτηρίζουν τα τετράτροχα δημιουργήματα της Ford.
Το καινούργιο Capri προσφέρει κορυφαία αυτονομία που φτάνει έως και τα 627 χλμ. (WLTP), καθιστώντας το ιδανικό για μακρινά ταξίδια ή πολύωρες μετακινήσεις, χωρίς το άγχος της φόρτισης.
Παράλληλα, προσφέρει πολύ δυναμικές επιδόσεις, τιμώντας τον προκάτοχό του και το ιστορικό όνομα που φέρει. Για παράδειγμα, από τα 0-100 χλμ./ώρα επιταχύνεται μόλις σε 5,3 δευτερόλεπτα.
Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η δυνατότητα ταχυφόρτισης της μπαταρίας του, καθώς σε περίπου 10 λεπτά της ώρας αυτή μπορεί να ανακτήσει ενέργεια ικανή να του προσδώσει αυτονομία έως και 199 χλμ. Έτσι περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής των επιβατών του και ενισχύεται η ευχρηστία του.
Το εσωτερικό τού νέου Capri έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον οδηγό, δημιουργώντας μια premium και ταυτόχρονα σπορ ατμόσφαιρα.
Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί το σύστημα «SYNC Move» με μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία κινείται και προσαρμόζεται ανάλογα με τη θέση οδήγησης, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ορατότητα του οδηγού προς αυτή και την καλύτερη δυνατή εργονομία.
Τα σπορ καθίσματα είναι θερμαινόμενα και ρυθμιζόμενα σε έως 12 κατευθύνσεις, διαθέτουν οσφυϊκή υποστήριξη και ενσωματωμένο προσκέφαλο, παρέχοντας σπορ αίσθηση και άνεση σε κάθε διαδρομή.
Παράλληλα, ο εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός επιτρέπει μεγάλη δυνατότητα εξατομίκευσης εντός του νέου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος της Ford και αναδεικνύει τον σύγχρονο χαρακτήρα του.
Παρά τη δυναμική σχεδίαση του αμαξώματός του και την coupe διαμόρφωσή του, το Capri παραμένει ένα εξαιρετικά πρακτικό SUV. Ο χώρος αποσκευών του φτάνει έως τα 572 λίτρα.
Έτσι ακόμη και ο οικογενειάρχης έχει στη διάθεσή του μεγάλο πορτμπαγκάζ για να χωρέσει ογκώδη αντικείμενα, εξοπλισμό για τις δραστηριότητες των παιδιών ή πολυάριθμες αποσκευές για τις διακοπές.
Μάλιστα, η πρακτικότητα ενισχύεται και από το γεγονός ότι η πίσω πόρτα λειτουργεί ηλεκτρικά και μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει και χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του ο οδηγός ή οι συνεπιβάτες του.
Η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Ford προσφέρει το νέο Capri σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή η οποία ξεκινά από τις 35.400 ευρώ. Επιπλέον,παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο 0,9%.
Πέραν αυτών, το αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση «Ford Protect». Τέλος, εναλλακτικά, για όσους ενδιαφέρονται το Capri διατίθεται και με το πρόγραμμα μίσθωσης «Ford Lease», με μηνιαίο μίσθωμα από 367 ευρώ.
