Σε ελκυστική τιμή το ηλεκτρικό Ford Capri

Με το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Capri, η Ford επαναπροσδιορίζει το κλασικό coupe σπορ μοντέλο της. Και το πράττει με έναν τρόπο που ξεχωρίζει και πάλι.





Αυτή τη φορά είναι ένα δυναμικό SUV με coupe αμάξωμα το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην αυτονομία όσο και στις επιδόσεις, χωρίς να παραβλέπεται η πρακτικότητα και η χρηστικότητα στις πολλές και σύνθετες καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.Τα παραπάνω συνδυάζονται τόσο με την εμβληματική σχεδίαση όσο και την τεχνολογία αιχμής που χαρακτηρίζουν τα τετράτροχα δημιουργήματα της Ford.Το καινούργιο Capri προσφέρει κορυφαία αυτονομία που φτάνει έως και τα 627 χλμ. (WLTP), καθιστώντας το ιδανικό για μακρινά ταξίδια ή πολύωρες μετακινήσεις, χωρίς το άγχος της φόρτισης.Παράλληλα, προσφέρει πολύ δυναμικές επιδόσεις, τιμώντας τον προκάτοχό του και το ιστορικό όνομα που φέρει. Για παράδειγμα, από τα 0-100 χλμ./ώρα επιταχύνεται μόλις σε 5,3 δευτερόλεπτα.Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η δυνατότητα ταχυφόρτισης της μπαταρίας του, καθώς σε περίπου 10 λεπτά της ώρας αυτή μπορεί να ανακτήσει ενέργεια ικανή να του προσδώσει αυτονομία έως και 199 χλμ. Έτσι περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής των επιβατών του και ενισχύεται η ευχρηστία του.