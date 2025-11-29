Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Τζένι ΜακΚάρθι: H αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε - Υποβλήθηκε σε εννέα διαφορετικές επεμβάσεις
Η 53χρονη ηθοποιός φάνηκε να έχει χάσει αρκετά κιλά, σε πρόσφατες φωτογραφίες
Με αισθητά πιο αδύνατη εικόνα εμφανίστηκε η Τζένι ΜακΚάρθι, λίγο μετά την αποκάλυψη της πολύμηνης περιπέτειας υγείας που αντιμετώπισε τον τελευταίο χρόνο. Η 53χρονη ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο που ετοίμασε μαζί με τον σύζυγό της, Ντόνι Γουόλμπεργκ, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα μιας δύσκολης χρονιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας πέρασε από αλλεπάλληλες ιατρικές δοκιμασίες.
Η πρώην Playmate φωτογραφήθηκε με κόκκινο μπικίνι, ενώ στο πλευρό της στεκόταν ο Ντόνι Γουόλμπεργκ, πρωταγωνιστής της σειράς «Boston Blue», σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, φορώντας επίσης, κόκκινο μαγιό.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Τζένι ΜακΚάρθι μίλησε στο περιοδικό People και εξήγησε ότι η απώλεια βάρους δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας δίαιτας ή προγράμματος γυμναστικής, αλλά συνέπεια της σοβαρής επιβάρυνσης της υγείας της, καθώς υποβλήθηκε σε εννέα διαφορετικές επεμβάσεις στο στόμα μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που δεν της επέτρεπε να καταναλώνει σκληρές τροφές.
«Είχα μία μόλυνση που οδήγησε σε μία άλλη και μετά σε άλλη, και στη συνέχεια εμφανίστηκαν κάτι εξογκώματα στα μάτια μου», περιέγραψε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τα δόντια μου έπεφταν, τα εμφυτεύματα έπεφταν». Όπως ανέφερε, το τελευταίο έτος βρισκόταν διαρκώς υπό αγωγή με αντιβιοτικά και η διατροφή της περιοριζόταν αποκλειστικά σε μαλακές τροφές. «Εδώ και έναν χρόνο έπαιρνα συνεχώς αντιβιοτικά και έτρωγα μόνο μαλακές τροφές».
Παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο μπορεί ξανά να μασήσει, η περιπέτεια δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικά. Όπως δήλωσε: «Τώρα μπορώ να μασήσω ξανά, αλλά κάθε φορά που νομίζαμε ότι είχε τελειώσει, επέστρεφε. Πονούσα πολύ, πρηζόταν η γνάθος μου και ταυτόχρονα εμφανίζονταν αυτά τα εξογκώματα στα μάτια μου».
Σε ό,τι αφορά τον καλογυμνασμένο σύζυγό της, η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το… «μυστικό» για να τον πετυχαίνουν πάντα στην καλύτερή του φόρμα στις φωτογραφίσεις. «Το μυστικό είναι ότι πάντα κανονίζουμε τη φωτογράφιση όταν ο Ντόνι τελειώνει την περιοδεία του. Έχει χορέψει στη σκηνή για τρεις ολόκληρους μήνες λόγω της παρουσίας του στο Λας Βέγκας και είναι σε εξαιρετική κατάσταση», εξήγησε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Πρέπει να τραβήξω τη φωτογραφία σε αυτό το διάστημα πριν μεταμορφωθεί ξανά στον αστυνομικό που λατρεύει τα ντόνατ στο “Boston Blue”», αναφερόμενη στον ρόλο του ως ντετέκτιβ Ντάνι Ρίγκαν στη σειρά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Τζένι ΜακΚάρθι αναφέρθηκε και στα φετινά Χριστούγεννα, τα οποία χαρακτήρισε «λίγο περίπλοκα», καθώς το επαγγελματικό πρόγραμμα τόσο του ίδιου όσο και του συζύγου της δυσκολεύει τη συνύπαρξή τους την περίοδο των γιορτών. Όπως αποκάλυψε, όσο ο Ντόνι Γουόλμπεργκ βρίσκεται απασχολημένος με τα γυρίσματα της αστυνομικής σειράς, εκείνη συνεχίζει τα γυρίσματα του «Masked Singer» στο Λος Άντζελες.
«Ήταν δύσκολο και περίπλοκο, πράγμα που σημαίνει ότι φέτος το Thanksgiving και τα Χριστούγεννα θα έχουν μεγαλύτερη αξία από ποτέ για εμάς. Θα είμαστε απλώς εγώ και εκείνος, στο σπίτι στο Σικάγο, εγώ να μαγειρεύω τη γαλοπούλα και να απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον», είπε κλείνοντας.
