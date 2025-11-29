Βάνα Πεφάνη για τον σύντροφό της: Είμαστε καλύτερα από ποτέ
Βάνα Πεφάνη για τον σύντροφό της: Είμαστε καλύτερα από ποτέ
Μετά από τόσα χρόνια ξέρεις τι περιμένεις, ποιον έχεις απέναντι σου, συμπλήρωσε
Για τη μακρόχρονη σχέση της και τη συντροφικότητα μίλησε η Βάνα Πεφάνη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην κοινή της πορεία με τον σύντροφό της, με τον οποίο μετρά ήδη σχεδόν 18 χρόνια, περιγράφοντας τις φάσεις, τις δυσκολίες αλλά και την ώριμη ισορροπία που, όπως είπε, έχουν πλέον κατακτήσει.
Η Βάνα Πεφάνη μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αγκάθα» για το πώς έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σχέση τους ζωντανή μέσα στον χρόνο. «Είμαστε μαζί 17,5 χρόνια και πάμε στα 18. Με πολλή αγάπη, με πολύ χιούμορ, με πολύ νοιάξιμο και με το ότι πάντα βρίσκουμε τον χρόνο να χαμογελάσουμε ο ένας στον άλλον», τόνισε. Περάσαμε φάσεις στα 3 χρόνια, στα 7, στα 13, τώρα είμαστε στα 17,5, τι να πω; Δηλαδή πια… Υπήρχε κάτι στα 13 χρόνια, που είχε δημιουργηθεί μάλλον λόγω δουλειάς, αλλά τώρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ», παραδέχτηκε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Μετά από τόσα χρόνια ξέρεις τι περιμένεις, ποιον έχεις απέναντι σου και νομίζω ότι έχεις δεχτεί κάποια πράγματα, όπως έχει δεχθεί και ο άλλος κάποια δικά σου. Άρα το θέμα παίζεται στο καινούργιο που θα ξεφουρνίσεις κάθε φορά».
Η ίδια στάθηκε και στο πώς αλλάζουν οι ανάγκες και οι επιθυμίες με το πέρασμα του χρόνου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της προσωπικότητας φέρνει καινούργιες επιθυμίες και μικρές αποδράσεις από τη ρουτίνα. «Νομίζω ότι μεγαλώνοντας τα πράγματα αλλάζουν, μην κάνουμε ότι δεν αλλάζουν. Θέλουμε άλλα πράγματα, θέλουμε να δοκιμάσουμε. Μ’ αρέσουν όλα τα πράγματα που δεν έχω δοκιμάσει! Άρα αυτό σημαίνει ότι, εάν θέλω μια νυχτερινή βόλτα στις 00:30 το βράδυ, πτώμα από τη δουλειά και πω στον άλλον "να πάρουμε τη μηχανή, γιατί βαριέμαι να οδηγήσω, να πάμε μια βόλτα;", αυτό δεν το περιμένει. Τέτοιοι είδους μικρά πράγματα τα οποία, όμως, είναι πολύ ωραία», συμπλήρωσε.
Η Βάνα Πεφάνη μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αγκάθα» για το πώς έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σχέση τους ζωντανή μέσα στον χρόνο. «Είμαστε μαζί 17,5 χρόνια και πάμε στα 18. Με πολλή αγάπη, με πολύ χιούμορ, με πολύ νοιάξιμο και με το ότι πάντα βρίσκουμε τον χρόνο να χαμογελάσουμε ο ένας στον άλλον», τόνισε. Περάσαμε φάσεις στα 3 χρόνια, στα 7, στα 13, τώρα είμαστε στα 17,5, τι να πω; Δηλαδή πια… Υπήρχε κάτι στα 13 χρόνια, που είχε δημιουργηθεί μάλλον λόγω δουλειάς, αλλά τώρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ», παραδέχτηκε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Μετά από τόσα χρόνια ξέρεις τι περιμένεις, ποιον έχεις απέναντι σου και νομίζω ότι έχεις δεχτεί κάποια πράγματα, όπως έχει δεχθεί και ο άλλος κάποια δικά σου. Άρα το θέμα παίζεται στο καινούργιο που θα ξεφουρνίσεις κάθε φορά».
Η ίδια στάθηκε και στο πώς αλλάζουν οι ανάγκες και οι επιθυμίες με το πέρασμα του χρόνου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της προσωπικότητας φέρνει καινούργιες επιθυμίες και μικρές αποδράσεις από τη ρουτίνα. «Νομίζω ότι μεγαλώνοντας τα πράγματα αλλάζουν, μην κάνουμε ότι δεν αλλάζουν. Θέλουμε άλλα πράγματα, θέλουμε να δοκιμάσουμε. Μ’ αρέσουν όλα τα πράγματα που δεν έχω δοκιμάσει! Άρα αυτό σημαίνει ότι, εάν θέλω μια νυχτερινή βόλτα στις 00:30 το βράδυ, πτώμα από τη δουλειά και πω στον άλλον "να πάρουμε τη μηχανή, γιατί βαριέμαι να οδηγήσω, να πάμε μια βόλτα;", αυτό δεν το περιμένει. Τέτοιοι είδους μικρά πράγματα τα οποία, όμως, είναι πολύ ωραία», συμπλήρωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα