Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έχω επιλέξει να θωρακίσω την προσωπική μου ζωή
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έχω επιλέξει να θωρακίσω την προσωπική μου ζωή
Ενώ πρόσθεσε πως έχει απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό της
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, εξηγώντας πως πλέον, έχει επιλέξει να την προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας. Μιλώντας για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, ο οποίος εργάζεται ως δικηγόρος, η Instagrammer ξεκαθάρισε ότι προτιμά να κρατά τη συγκεκριμένη πτυχή της ζωής της μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι θεωρεί την προστασία της ιδιωτικότητας βασικό στοιχείο για την ισορροπία μιας σχέσης.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω. Όσο μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή πρέπει να είσαι σε θέση να μοιραστείς την κάθε εξέλιξη. Πολλές φορές οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι σε θέση να απαντήσεις, πρέπει να είσαι και στα καλά και στα κακά εκεί».
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση που ακολούθησε σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε ότι πλέον βλέπει το θέμα με διαφορετική ματιά, έχοντας αποκτήσει πιο ώριμη προσέγγιση έπειτα από τις προσωπικές της εμπειρίες. «Έχω απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό μου. Έχω κάνει έναν γάμο, έχω χωρίσει, έχω εμπειρίες από τη ζωή μου και για την ηλικία μου. Τώρα τα ζυγίζω πάρα πολύ γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή», δήλωσε.
Πρόσφατα, το ζευγάρι έκανε μια κοινή δημόσια εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος. Οι δυο τους διασκέδασαν μαζί, ενώ ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί ο ένας με τον άλλο.
Δείτε φωτογραφίες
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω. Όσο μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή πρέπει να είσαι σε θέση να μοιραστείς την κάθε εξέλιξη. Πολλές φορές οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι σε θέση να απαντήσεις, πρέπει να είσαι και στα καλά και στα κακά εκεί».
Δείτε το βίντεο
Στο σημείο αυτό, η Κατερίνα Καινούργιου παρενέβη, εκφράζοντας τη θετική της άποψη για τον σύντροφό της, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ίδια την καλεσμένη της. «Τον σύντροφό σου τον έχω γνωρίσει και είναι υπέροχο παιδί και εσύ είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι», σχολίασε η παρουσιάστρια.
Σε ερώτηση που ακολούθησε σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε ότι πλέον βλέπει το θέμα με διαφορετική ματιά, έχοντας αποκτήσει πιο ώριμη προσέγγιση έπειτα από τις προσωπικές της εμπειρίες. «Έχω απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό μου. Έχω κάνει έναν γάμο, έχω χωρίσει, έχω εμπειρίες από τη ζωή μου και για την ηλικία μου. Τώρα τα ζυγίζω πάρα πολύ γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή», δήλωσε.
Πρόσφατα, το ζευγάρι έκανε μια κοινή δημόσια εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος. Οι δυο τους διασκέδασαν μαζί, ενώ ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί ο ένας με τον άλλο.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα