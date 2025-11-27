Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έχω επιλέξει να θωρακίσω την προσωπική μου ζωή
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έχω επιλέξει να θωρακίσω την προσωπική μου ζωή

Ενώ πρόσθεσε πως έχει απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό της

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έχω επιλέξει να θωρακίσω την προσωπική μου ζωή
Γεωργία Κοτζιά
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, εξηγώντας πως πλέον, έχει επιλέξει να την προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας. Μιλώντας για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, ο οποίος εργάζεται ως δικηγόρος, η Instagrammer ξεκαθάρισε ότι προτιμά να κρατά τη συγκεκριμένη πτυχή της ζωής της μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι θεωρεί την προστασία της ιδιωτικότητας βασικό στοιχείο για την ισορροπία μιας σχέσης.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω. Όσο μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή πρέπει να είσαι σε θέση να μοιραστείς την κάθε εξέλιξη. Πολλές φορές οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι σε θέση να απαντήσεις, πρέπει να είσαι και στα καλά και στα κακά εκεί».

Στο σημείο αυτό, η Κατερίνα Καινούργιου παρενέβη, εκφράζοντας τη θετική της άποψη για τον σύντροφό της, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ίδια την καλεσμένη της. «Τον σύντροφό σου τον έχω γνωρίσει και είναι υπέροχο παιδί και εσύ είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι», σχολίασε η παρουσιάστρια.

Σε ερώτηση που ακολούθησε σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε ότι πλέον βλέπει το θέμα με διαφορετική ματιά, έχοντας αποκτήσει πιο ώριμη προσέγγιση έπειτα από τις προσωπικές της εμπειρίες. «Έχω απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό μου. Έχω κάνει έναν γάμο, έχω χωρίσει, έχω εμπειρίες από τη ζωή μου και για την ηλικία μου. Τώρα τα ζυγίζω πάρα πολύ γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή», δήλωσε.

Πρόσφατα, το ζευγάρι έκανε μια κοινή δημόσια εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος.  Οι δυο τους διασκέδασαν μαζί, ενώ ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί ο ένας με τον άλλο. 

