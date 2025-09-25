Aλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είναι επιλογή μου πλέον να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός
Μου αρέσει να προστατεύω τις στιγμές μου, πρόσθεσε η Instagrammer
Στις παπαρατσικές φωτογραφίες από τις πρόσφατες διακοπές της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. H Instagrammer εξήγησε πως προτιμά πλέον, να κρατά τα προσωπικά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Βreakfast@Star», δήλωσε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι με ενόχλησε λίγο γιατί δεν το καταλαβαίναμε εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι που συνέβαινε χωρίς να το γνωρίζουμε».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι πλέον επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζητώντας τον απαραίτητο σεβασμό: «Μου αρέσει να προστατεύω τις στιγμές μου και γενικά την προσωπική μου ζωή. Είναι επιλογή μου πλέον, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός».
Σχετικά με το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για τις φωτογραφίες, η ίδια ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν το σκέφτηκε. Τόνισε μάλιστα, πως με τον σύντροφό της φροντίζουν να βρίσκουν από κοινού λύσεις για όλα τα προβλήματα.
«Συμφωνούμε, ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Δεν έχει νόημα να κινηθούμε νομικά. Έχω δει πολλούς celebrities να το κάνουν, στο τέλος δεν φέρνει αποτέλεσμα, είναι χάσιμο χρόνου», είπε κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο
