Aλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είναι επιλογή μου πλέον να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός
GALA
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου προσωπική ζωή σύντροφος

Aλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είναι επιλογή μου πλέον να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός

Μου αρέσει να προστατεύω τις στιγμές μου, πρόσθεσε η Instagrammer

Aλεξάνδρα Παναγιώταρου: Είναι επιλογή μου πλέον να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός
Γεωργία Κοτζιά
23 ΣΧΟΛΙΑ
Στις παπαρατσικές φωτογραφίες από τις πρόσφατες διακοπές της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. H Instagrammer εξήγησε πως προτιμά πλέον, να κρατά τα προσωπικά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Βreakfast@Star», δήλωσε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι με ενόχλησε λίγο γιατί δεν το καταλαβαίναμε εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι που συνέβαινε χωρίς να το γνωρίζουμε».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι πλέον επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζητώντας τον απαραίτητο σεβασμό: «Μου αρέσει να προστατεύω τις στιγμές μου και γενικά την προσωπική μου ζωή. Είναι επιλογή μου πλέον, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός».

Δείτε το βίντεο

Σχετικά με το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για τις φωτογραφίες, η ίδια ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν το σκέφτηκε. Τόνισε μάλιστα, πως με τον σύντροφό της φροντίζουν να βρίσκουν από κοινού λύσεις για όλα τα προβλήματα.

«Συμφωνούμε, ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Δεν έχει νόημα να κινηθούμε νομικά. Έχω δει πολλούς celebrities να το κάνουν, στο τέλος δεν φέρνει αποτέλεσμα, είναι χάσιμο χρόνου», είπε κλείνοντας.


Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Γεωργία Κοτζιά
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης