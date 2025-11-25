Σίντνεϊ Σουίνι: Τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στην πισίνα του σπιτιού της
Το ζευγάρι πέρασε στιγμές χαλάρωσης στην κατοικία της 28χρονης ηθοποιού στη Φλόριντα
Μερικές ακόμα φωτογραφίες της Σίντνεϊ Σουίνι και του συντρόφου της, Σκούτερ Μπράουν, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Αυτό τη φορά ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στο σπίτι της 28χρονης ηθοποιού στη Φλόριντα. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να χαλαρώνουν και να παίζουν στην πισίνα μαζί με φίλους τους. Η Σουίνι, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν, φορούσε ένα ολόσωμο λευκό μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Η Σουίνι και ο Μπράουν ήρθαν για πρώτη φορά κοντά τον Ιούνιο στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, στον οποίο ήταν και οι δύο καλεσμένοι. Η γνωριμία τους ήρθε μόλις λίγους μήνες αφότου έγινε γνωστό ότι η Σουίνι έληξε τον αρραβώνα της με τον Τζόναθαν Νταβίνο τον Μάρτιο.
Πηγές είχαν δηλώσει στο Page Six τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι ο Σκούτερ είχε αποκτήσει εμμονή με τη σταρ μετά την πρώτη τους συνάντηση και ότι είχε αρχίζει να την προσεγγίζει ερωτικά μετά τον γάμο.
Τον ίδιο μήνα, έγινε γνωστό ότι οι δύο έβγαιναν χαλαρά ραντεβού, με μια πηγή να λέει στο TMZ: «Η Σίντνεϊ μόλις τελείωσε μια σχέση και κάνει αυτό που κάνουν οι γυναίκες στα 20 τους – βγαίνει ραντεβού».
Από την άλλη, πηγή είχε μιλήσει στην Daily Maill αναφέροντας: «Μιλάνε κάθε μέρα και βλέπονται συχνά, είναι καυτό και έντονο. Δείχνουν πολύ ερωτευμένοι, ποθεί απίστευτα ο ένας τον άλλο. Ο ένας έχει αυτό που θέλει ο άλλος».
Μέσα στον «θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ερωτική της ζωή, η ηθοποιός έχει εξηγήσει πώς διαχειρίζεται την έκθεση. «Απλά ξέρεις ποιος είσαι. Και οι άνθρωποι που μετράνε και είναι οι φίλοι σου και η οικογένειά σου, ξέρουν ποια είμαι», είχε πει στο Extra.
Sydney Sweeney, 28, wears plunging swimsuit as she snuggles up to boyfriend Scooter Braun, 44, during sun-soaked pool day https://t.co/zf0aFRYLfI— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 25, 2025
