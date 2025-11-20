Κέβιν Σπέισι: «Ζω σε Airbnb και ξενοδοχεία, νιώθω πως βρίσκομαι εκεί από όπου ξεκίνησα»
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καθόλου καλή» μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο

Γεωργία Κοτζιά
Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο που ανέτρεψε πλήρως την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι δηλώνει πως πλέον είναι άστεγος. Σε συνέντευξή του στην Telegraph, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb, μετακομίζοντας όπου υπάρχει δουλειά.

«Κυριολεκτικά δεν έχω σπίτι, ζω σε Airbnb και ξενοδοχεία, τόνισε. Ο Κέβιν Σπέισι παραδέχτηκε ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καθόλου καλή» μετά το σκάνδαλο, αν και, όπως είπε, δεν έφτασε ποτέ στο σημείο της χρεοκοπίας. «Τα κόστη αυτά τα επτά χρόνια ήταν αστρονομικά. Είχα ελάχιστα έσοδα και τα πάντα έβγαιναν κι άλλα έξοδα», σημείωσε, μιλώντας για τις συνέπειες της «cancel culture» στον ίδιο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει πολλές δουλειές.

«Με έναν περίεργο τρόπο νιώθω πως βρίσκομαι εκεί από όπου ξεκίνησα, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», πρόσθεσε. Μιλώντας για την παλιά του ζωή, ανέφερε ότι προηγουμένως είχε σταθερή βάση στη Βαλτιμόρη, αλλά πλέον «όλα του τα αντικείμενα βρίσκονται σε αποθήκες» μέχρι να μπορέσει, εφόσον οι συνθήκες βελτιωθούν, να αποφασίσει πού θα εγκατασταθεί ξανά.

Ο 66χρονος ηθοποιός κατηγορήθηκε δημόσια από περισσότερους από 30 άνδρες για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση, ξεκινώντας από το 2017, όταν ο Άντονι Ραπ κατήγγειλε ότι τον είχε παρενοχλήσει. Η υπόθεση προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων, το Netflix τον απέσυρε από το «House of Cards», ενώ η τελευταία σεζόν ολοκληρώθηκε με πρωταγωνίστρια τη Ρόμπιν Ράιτ.

Ο Κέβιν Σπέισι τελικά αθωώθηκε το 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και κρίθηκε μη υπεύθυνος σε ξεχωριστή αγωγή στη Νέα Υόρκη το 2022. Παρ’ όλα αυτά, το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» που κυκλοφόρησε το 2024 επανέφερε στο προσκήνιο τις καταγγελίες.

Απαντώντας, ο ηθοποιός επέμεινε ότι δεν θα αφήσει άλλους να «επινοούν ή να πλάθουν ιστορίες» σε βάρος του. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη συμπεριφορά μου, αλλά δεν μπορώ να απολογηθώ σε όσους έχουν πει ψέματα», δήλωσε σε συνέντευξή του στον πρώην δημοσιογράφο Νταν Γούτον.

Παρά τις δυσκολίες, ο Κέβιν Σπέισι συνεχίζει να εμφανίζεται δημόσια. Αυτή την εβδομάδα πραγματοποίησε εμφάνιση στο Monte Caputo στη Λεμεσό, ενώ πέρυσι, στις Κάννες, τιμήθηκε με βραβείο για το σύνολο της καριέρας του.

