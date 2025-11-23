Ερίβο για την επίθεση που δέχτηκε η Γκράντε από θαυμαστή της: Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι η φίλη μου ήταν ασφαλής
Η ηθοποιός είχε επέμβει όταν ένας άντρας όρμησε προς το μέρος της συμπρωταγωνίστριάς της στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good»
Στην επίθεση που δέχτηκε η Αριάνα Γκράντε από θαυμαστή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη αναφέρθηκε η Σίνθια Ερίβο.
Ενώ η 32χρονη σταρ περπατούσε, στις 13 Νοεμβρίου, στο κίτρινο χαλί μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, ένας άντρας πήδηξε από το κιγκλίδωμα και όρμησε προς το μέρος της.Η Ερίβο προσπάθησε να τον απομακρύνει, με την Γκράντε να μην μπορεί να κρύψει την ταραχή της.
Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της τι σκεφτόταν τη στιγμή που επενέβη: «Δεν σκεφτόμουν πραγματικά», είπε η Ερίβο στην εκπομπή Today. «Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι η φίλη μου ήταν ασφαλής. Είμαι βέβαιη ότι δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τέτοιες καταστάσεις. Ήθελα απλώς να είναι καλά. Αυτό ήταν το πρώτο μου ένστικτο».
Βίντεο από το περιστατικό είχε δημοσιεύσει στο Instagram και ο ίδιος ο Γουέν, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε κατηγορία για διατάραξη δημόσιας τάξης. Αφού δήλωσε ένοχος, καταδικάστηκε σε εννέα ημέρες φυλάκισης, υποσχόμενος στον δικαστή ότι δεν θα επαναλάβει τη συμπεριφορά του.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος προκαλεί ένταση σε δημόσιες εκδηλώσεις. Στα κοινωνικά του δίκτυα, όπου αυτοχαρακτηρίζεται ως «Troll Most Hated», εμφανίζεται σε σειρά περιστατικών να διακόπτει συναυλίες και εκδηλώσεις, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο ή όταν έκανε το ίδιο σε εμφάνιση των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό
Φωτογραφία: Shutterstock
Cynthia Erivo Recalls "Instinct" To Protect Ariana Grande From Singapore Red Carpet Invader: "You Never Know" https://t.co/z0H0S2F9NB— Deadline (@DEADLINE) November 22, 2025
View this post on Instagram
