Αριάνα Γκράντε: Εννέα μέρες φυλάκιση επιβλήθηκαν στον άντρα που της επιτέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good»
Αριάνα Γκράντε: Εννέα μέρες φυλάκιση επιβλήθηκαν στον άντρα που της επιτέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good»

Ο 26χρονος Τζόνσον Γουέν είχε πηδήξει κιγκλίδωμα και είχε αρπάξει την 32χρονη σταρ

Εννέα μέρες φυλάκιση επιβλήθηκαν στον άντρα που επιτέθηκε στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται να πηδά κιγκλίδωμα, να τρέχει προς το μέρος της 32χρονης σταρ και να την αρπάζει.

Καθώς ο 26χρονος Τζόνσον Γουέν, γνωστός στα social media ως «Pyjama Man», πέρασε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της Γκράντε, η Σίνθια Ερίβο αντέδρασε ακαριαία και τον απώθησε, με τη βοήθεια της ασφάλειας. Το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media και προκάλεσε έντονη οργή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουέν προκαλεί ένταση σε δημόσια εκδήλωση, αφού στο παρελθόν έχει ανέβει και στη σκηνή σε συναυλίες των Κέιτι Πέρι, The Weeknd και The Chainsmokers.

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, το BBC News μετέδωσε ότι δικαστήριο της Σιγκαπούρης καταδίκασε τον Γουέν σε εννέα ημέρες φυλάκιση.

Μετά την επίθεση, ο άντρας ακινητοποιήθηκε στο έδαφος από τους σεκιούριτι. Συνελήφθη την επόμενη μέρα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη δημόσιας τάξης, ενώ ο ίδιος δήλωσε ένοχος. Ο Γουέν είπε στον δικαστή ότι «δεν θα το ξανακάνει», ενώ η Αριάνα Γκράντε δεν έχει σχολιάσει το απρόσμενο περιστατικό.

