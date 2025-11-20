Ιωάννα Πηλιχού: Η συγκίνησή της για τη γιαγιά της - «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δύο ώρες μαζί της»
Ιωάννα Πηλιχού: Η συγκίνησή της για τη γιαγιά της - «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δύο ώρες μαζί της»
Έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι της τούρτας μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την επαγγελματική της πορεία, τους προσωπικούς της φόβους αλλά και την πληγή που της άφησε ο θάνατος της γιαγιάς της, μίλησε η Ιωάννα Πηλιχού. Η ηθοποιός εξήγησε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων της και η απώλειά της τη σημάδεψε ανεξίτηλα.
Ανατρέχοντας αρχικά, στις παλιές της τηλεοπτικές δουλειές, η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ αλλά και αυτοκριτική τη νεότερη εκδοχή του εαυτού της. «Βλέπεις μια πολύ νεότερη εκδοχή του εαυτού σου, πολύ πιο άπειρη υποκριτικά. Μπορεί να δω πράγματα και να πω "πώς το έχεις πει έτσι;". Στην ηλικία που είσαι τώρα όμως, ψιλοσώζεται ακόμη η απόκλιση εμφανισιακά», είπε, τονίζοντας πως θεωρεί «κρίμα» να μην προβάλλονται ξανά αυτές οι επαναλήψεις.
Όταν η συζήτηση στράφηκε στο παρελθόν και στο πού θα ταξίδευε αν είχε μια χρονομηχανή, η Ιωάννα Πηλιχού απάντησε: «Θα γύριζα λίγο πριν κλείσω τα 6 μου χρόνια, για να συναντήσω ξανά τη γιαγιά μου. Την έχασα ανήμερα των γενεθλίων μου και θα ήθελα να ζήσω δύο ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει».
Με εμφανή τη συγκίνησή της, περιέγραψε τη γιαγιά της ως «άγγελο» και παραδέχτηκε πως για χρόνια δεν ήθελε καν να γιορτάζει τα γενέθλιά της. «Μου έλεγαν "χρόνια πολλά" και εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι της τούρτας μου και αυτή η απώλεια με έχει στοιχειώσει», παραδέχτηκε, ενώ συμπλήρωσε: «Θα γύριζα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δύο ώρες μαζί της».
