Σούζαν Σάραντον και Σκοτ Ίστγουντ πρωταγωνιστούν στο θρίλερ «Unmerciful Good Fortune»
Σούζαν Σάραντον και Σκοτ Ίστγουντ πρωταγωνιστούν στο θρίλερ «Unmerciful Good Fortune»
Πρωταγωνίστρια θα είναι η Ροζάριο Ντόσον, η οποία έχει αναλάβει και καθήκοντα παραγωγού
Με δύο ηχηρά ονόματα στο επίκεντρο, τη βραβευμένη με Όσκαρ Σούζαν Σάραντον και τον Σκοτ Ίστγουντ, διαμορφώνεται το καστ του νέου υπερφυσικού θρίλερ «Unmerciful Good Fortune». Οι δύο ηθοποιοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια σκοτεινή ιστορία μυστηρίου, με την Ροζάριο Ντόσον να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και καθήκοντα παραγωγού.
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο έργο του πολυβραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Έντουιν Σάντσες και σηματοδοτεί το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο της βετεράνου μοντέρ Τίρσα Χάκσο, η οποία υπογράφει και το σενάριο.
Στο φιλμ, η Ροζάριο Ντόσον ενσαρκώνει τη Maritza Cruz, μια επιτυχημένη δικηγόρο που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολύκροτης υπόθεσης. Η Cruz αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τη Fatima, μια νεαρή σερβιτόρα που κατηγορείται για τον θάνατο 28 ανθρώπων. Η υπόθεση αποκτά υπερφυσικές διαστάσεις όταν η Fatima αποκαλύπτει ότι έχει τη δύναμη, με ένα μόνο άγγιγμα, να βλέπει τον τρόπο που θα πεθάνει κάποιος, και ισχυρίζεται πως οι πράξεις της έγιναν για να αποτρέψει μια «μοίρα χειρότερη από τον θάνατο».
Καθώς η Maritza εμπλέκεται σε ένα ολοένα και πιο σκοτεινό παιχνίδι γάτας-ποντικιού, αποκαλύπτει το κρυμμένο μυστικό της Fatima και μια συνωμοσία που απειλεί όχι μόνο την καριέρα της, αλλά και την οικογένειά της.
Η σκηνοθέτις Τίρσα Χάκσο δήλωσε για το καστ: «Το καστ που συγκεντρώθηκε για αυτή την ταινία είναι εξαιρετικό. Είναι πραγματικά μια ομάδα ταλαντούχων πρωταγωνιστών, που δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική για ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το είδος των ταινιών με τους κατά συρροή δολοφόνους».
Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή θα υπογράψουν ο Τομ ΝτεΣάντο μαζί με την Ροζάριο Ντόσον και τους Κόρεϊ Λάρτζ και Μπράιαν Κίρχοφ για λογαριασμό της Rising Tide Entertainment.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο έργο του πολυβραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Έντουιν Σάντσες και σηματοδοτεί το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο της βετεράνου μοντέρ Τίρσα Χάκσο, η οποία υπογράφει και το σενάριο.
'Unmerciful Good Fortune' Adds Scott Eastwood & Susan Sarandon Opposite Rosario Dawson - AFM https://t.co/gNlJLGaNBl— Deadline (@DEADLINE) November 14, 2025
Καθώς η Maritza εμπλέκεται σε ένα ολοένα και πιο σκοτεινό παιχνίδι γάτας-ποντικιού, αποκαλύπτει το κρυμμένο μυστικό της Fatima και μια συνωμοσία που απειλεί όχι μόνο την καριέρα της, αλλά και την οικογένειά της.
Η σκηνοθέτις Τίρσα Χάκσο δήλωσε για το καστ: «Το καστ που συγκεντρώθηκε για αυτή την ταινία είναι εξαιρετικό. Είναι πραγματικά μια ομάδα ταλαντούχων πρωταγωνιστών, που δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική για ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το είδος των ταινιών με τους κατά συρροή δολοφόνους».
Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή θα υπογράψουν ο Τομ ΝτεΣάντο μαζί με την Ροζάριο Ντόσον και τους Κόρεϊ Λάρτζ και Μπράιαν Κίρχοφ για λογαριασμό της Rising Tide Entertainment.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα