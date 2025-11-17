Η Αγγελική Ηλιάδη ξεκαθάρισε γιατί αποχώρησε η Θέλξη από το μουσικό τους σχήμα: «Αυτές είναι προσωπικές αποφάσεις του καθενός»
Η Αγγελική Ηλιάδη ξεκαθάρισε γιατί αποχώρησε η Θέλξη από το μουσικό τους σχήμα: «Αυτές είναι προσωπικές αποφάσεις του καθενός»
Η τραγουδίστρια σημείωσε πως δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση ανάμεσά τους
Σχετικά με την αποχώρηση της Θέλξης από το σχήμα που θα εμφανιζόταν τοποθετήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή. Σημείωσε επίσης, πως δεν υπήρξε καμία παρεξήγηση ανάμεσά τους, ενώ ανέφερε πως ο σύντροφος της Θέλξης ήταν εκείνος που δεν ήθελε να εργαστεί η τραγουδίστρια.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε ότι το γυναικείο σχήμα που σχεδίαζαν δεν πραγματοποιήθηκε, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στη συνεννόησή τους. Τέλος, της ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η τραγουδίστρια έστειλε μήνυμα προς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τον τρόπο που αναφέρεται σε γυναίκες, με αφορμή τον σχολιασμό που έκανε όταν παρουσίαζε το ρεπορτάζ για τις δύο γυναίκες. «Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες, οι οποίες εργάζονται και μάνες. Ο τρόπος του δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες», είπε κλείνοντας.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε ότι το γυναικείο σχήμα που σχεδίαζαν δεν πραγματοποιήθηκε, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στη συνεννόησή τους. Τέλος, της ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
«Η συμφωνία ήταν πολύ συγκεκριμένη. Απολύτως κανένα θέμα. Απλώς η κοπέλα για προσωπικούς λόγους δεν ήθελε να τραγουδήσει. Δεν ήθελε ο σύντροφός της να εργάζεται. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Δεν γνωρίζω αν θα ανοίξει το μαγαζί, ίσως αποχωρήσω και εγώ. Ποτέ δεν ακολουθούσαμε η μία την άλλη στο Instagram, της εύχομαι ό,τι καλύτερο, όλα να της πάνε τέλεια», σημείωσε.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια έστειλε μήνυμα προς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τον τρόπο που αναφέρεται σε γυναίκες, με αφορμή τον σχολιασμό που έκανε όταν παρουσίαζε το ρεπορτάζ για τις δύο γυναίκες. «Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες, οι οποίες εργάζονται και μάνες. Ο τρόπος του δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Ο Μπουτάρης πήρε το Κτήμα Σιγάλα: Η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα